Manchesteru City premiérový ušatý pohár unikl. Třetí ryze anglické finále v historii Ligy mistrů vyhrála Chelsea

Před očima 14 110 fanoušků, které zaplnilo Estadio de Dragao, se rozjelo třetí ryze anglické finále Ligy mistrů v historii svižným tempem. Vždyť ani jak Chelsea, tak i Citizens jsou známí především tím, že na zaparkované autobusy před svými brankami rozhodně nehrají. V prvním poločase však měli více příležitostí ke skórování Londýňané. Už po téměř deseti minutách hry se hned do tří střeleckých příležitostí dostal německý forvard tohoto klubu Werner, ale ukázal, že na finálních zakončeních bude muset do budoucna ještě hodně zapracovat.

To bleděmodrý manchesterský celek se dostal do nadějné příležitosti akorát ve 27. minutě, kdy se užuž chystal k zakončení Foden, ale včas jehoi pokus zablokoval skvělým skluzem Rüdiger. Ve 39. minutě pak přišla pro tým Chelsea rána, když musel tehdy předčasně odejít zkušený obránce Thiago Silva kvůli zranění a po zbytek zápasu ho tak musel nahradit Christensen. Tato situace ale Blues nikterak výrazně nepoložila, neboť už o tři minuty později v rámci rychlého protiútoku Mount našel vepředu famózně Havertze a ten pak po obhození brankáře Edersona zakončil jen do prázdné brány, 1:0 pro Chelsea.

Další zlomový moment se udál po přestávce v 56. minutě, kdy předčasně dohrál kapitán Citizens De Bruyne. Ten musel po vystřídání na vyšetření do nemocnice poté, co se tvrdě střetl s Rüdigerem. Na hřiště se pak mimo jiných dostal za Londýňany i Pulisic a právě on mohl obstarat razítko nad vítězstvím Chelsea. Jenže zakončil jen těsně vedle.

Klub hrající své domácí duely na stadionu Stamord Bridge si nakonec došel v poklidu pro svůj triumf, neboť Manchester City jen marně ve druhé půli hldal cestu k nějaké své větší příležitosti a potrápit tak výrazně gólmana Mendyho. Až v sedmiminutovém nastavení byl nejblíže ke gólu Mahriz, ovšem ten z hranice velkého vápna zamířil jen těsně nad. Protože tedy Citizens nakonec poprvé v této sezóně Ligy mistrů prohráli, přičemž před tím vyhráli třináctkrát za sebou, mohla tak na straně Chelsea vypuknout obrovská radost.

A radoval se i německý stratég Londýňanů Thomas Tuchel, jenž se tak zapsal do historie tím, že se dostal dvakrát za sebou do finále Ligy mistrů, ale pokaždé spři tom vedl jiný klub. Loni se mu to podařilo s Paris Saint Germain, ovšem tehdy nestačili Pařížané pod jeho vedením na suverénní Bayern Mnichov.

Konečný výsledek finále Ligy mistrů (29.5.2021):

Manchester City - Chelsea 0:1 (0:1)

Branka: 42. Havertz