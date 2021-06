Mangiapane hrdinou Kanady. Díky němu se po počátečním trápení na turnaji dostala až do finále

Mangiapane se tak poté, co posílil kanadský výběr během tohoto turnaje, stal největší útočnou zbraní mužstva. V sobotním semifinále s USA nejprve vrátil Kanadě jednobrankové vedení, když dorážkou vstřelil gól na 2:1, pak po svém individuální akci, kdy jel sám na americkou branku, zvýšil na 3:1. Proti americkému muži s maskou Calvinu Petersenovi se blýskl nejen jeho vymícháním, ale následně i blafákem. Ze strany Američanů se podařilo už pouze snížit na 2:3 zásluhou Chmeleského, na víc už se ale Spojené státy nezmohly.

Dodejme, že před tím se skóre podařilo otevřít Kanaďanům už po třech minutách, kdy se trefil Pirri, do konce první třetiny se ale Američanům povedlo vyrovnat díky teči Colina Blackwella. Ten tak mimochodem navázal na čtvrtfinálový souboj se Slováky, proti kterým se trefil hned dvakrát.

To byl začátek zápasu, poté, co se pak stav zápasu změnil na 3:2 pro Kanaďany, se Američané snažili vyrovnat a směřovat tak k otočení stavu, který by znamenal po letech konečně první finálovou účast pro Hvězdy a pruhy od doby, co se na MS hraje systém play-off. Nakonec ale Justin Danforth zvýšil na konečných 4:2 střelou do prázdné branky.

Kanaďané si tak zopakují finálovou účast z posledního světového šampionátu, který se hrál před dvěma lety na Slovensku.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize –konečný výsledek (5.6.2021):

SEMIFINÁLE:

USA - Kanada 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 18. Blackwell (Wolanin, Labanc), 44. Chmelevski (Rooney, Mackey) - 3. Pirri (Walker, N. Paul), 25. Mangiapane (Connor Brown), 41. Mangiapane (Connor Brown, Kuemper), 60. Danforth (N. Paul)