Maturity a návrat středoškoláků do škol si mnohde vyžádal úpravu rozvrhu

"Dnes poprvé testujeme děti, takže se vhodné postupy teprve učíme. Do toho běží maturitní zkoušky. Také sem teď chodí lidé v souvislosti s přijímacím řízením, které bylo také posunuté. Tyto procesy jsou přitom administrativně a personálně náročné. Souběh těchto všech akcí je nedomyšlený," řekla ředitelka čtyřletého gymnázia Na Zatlance v Praze 5 Jitka Kmentová.

Kvůli návratu studentů k prezenční výuce muselo gymnázium měnit i dříve naplánovaný program, který mělo pro studenty v době maturit přichystaný. Konat se proto v připravené podobě nebudou smluvené on-line přednášky a projekty. Učitelé se budou podle Kmentové při prvních dnech výuky ve školních třídách soustřeďovat na upevnění látky probrané přes počítač a na to, aby návrat do školy nebyl pro studenty stresující.

Opakováním bude začínat výuka studentům Gymnázia Arabská, řekla jeho ředitelka Zdeňka Hamhalterová. Nápor na zkoušení tak v následujících dnech studenty spíše nečeká, v dalších týdnech se však testům znalostí podle ředitelek nevyhnou. Závěr června však už bude mimo jiné pro studenty gymnázia Na Zatlance ve znamení exkurzí, výletů a projektů.

Z důvodu souběhu s maturitními zkouškami mají studenti mnohde upravený rozvrh. Mnozí budou mít suplované hodiny, jiní půjdou na exkurze nebo je čeká práce ve skupině na společných projektech. Někteří středoškoláci kvůli konání maturitních didaktických testů zůstanou doma. Například na Gymnáziu Budějovická v Praze 4 se i nyní distanční výuka bude týkat čtyř tříd. Důvodem podle ředitelky Zdeňky Bednářové je vytížení kapacit školy. "Kvůli tomu, že se píší didaktické (maturitní) testy, tak pro všechny žáky nemáme prostory a učitele," sdělila Bednářová.

Studenti Střední průmyslové školy strojnické, která je v ulici Betlémská v Praze 1, se budou kvůli maturitám čtvrťáků učit z domova do středy. Učitelé jim podle informací na webu školy zadají samostudium nebo se výuka bude konat on-line. Na další dny maturit je naplánovaný zvláštní rozvrh. Dnes se k prezenční výuce nevrátili ani žáci prvních až třetích ročníků Obchodní akademie Hovorčovická v Praze 3. Studenti se ve školní budově budou podle informací na webu učit podle běžného rozvrhu od středy.

Podmínkou účasti na výuce v budově školy je pro studenty negativní výsledek testu na koronavirus. Přes 300 studentů prvního, druhého a třetího ročníků gymnázia Na Zatlance ho letos ve škole podstoupilo poprvé. Testovalo se testy Sejoy, které pro potřeby škol zajišťoval stát. Podle ředitelky Kmentové byly s dodávkou testů problémy. Škola testy ještě v pátek 21. května neměla k dispozici, odběrové sady tak byly podle ředitelky dodané na poslední chvíli.

Na Gymnáziu Budějovická ode dneška testování antigenními testy zajišťují pracovníci soukromé firmy GHC Genetics, dříve škola testování zajišťovala sama. "Když do školy chodili jen žáci nižšího gymnázia, tak jsme testovali sami. Nyní, když jsou maturity a do školy chodí i studenti vyššího gymnázia, bychom neměli dostatek učitelů pro dozorování u testování. Organizačně by to bylo nemožné, proto jsme vybrali laboratoř, se kterou budeme testovat i nadále," řekla Bednářová. Test, kdy se vzorek odebírá z okraje nosu, dnes podstoupili studenti 20 tříd.

Maturanti dnes ráno začali psát státní didaktické testy. Dnes studenty posledního ročníku čekaly testy z matematiky a angličtiny, v úterý to budou testy z češtiny. Ústní zkoušky z českého a z cizího jazyka jsou letos nepovinné. Z 80 maturantů na Gymnáziu Budějovická jich bude ústní zkoušku z mateřštiny podle ředitelky školy skládat 16. Pětina se ke zkoušce přihlásila i na gymnáziu Na Zatlance. O ústní zkoušku z cizího jazyka je zájem nižší. Podle Bednářové je důvodem to, že mnozí studenti jsou držiteli mezinárodních certifikátů, které dokládají úroveň znalosti jazyka.

V ČR je 361.919 středoškoláků. Od 26. dubna mohlo mít zhruba 300.000 z nich ve škole jen praktickou výuku.