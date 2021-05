Merkelová ujistila, že provoz škol nebude záviset na očkování dětí

Od tohoto data Německo ruší přednostní očkování nejohroženějších skupin.

"Bezpečný provoz škol bude i v budoucnu nezávislý na tom, kolik školáků se nechá naočkovat. Opakuji, nebude to závislé na proočkovanosti dětí," řekla Merkelová novinářům. Očkování dětí tak v Německu stejně jako v případě dospělých nebude povinné.

EMA by již tento pátek mohla vydat souhlas s očkováním dětí ve věku od 12 let pro preparát společností Pfizer/BioNTech. Ten je nyní v Evropské unii možné používat u mladých lidí od 16 let. "Mám zprávy, že i Moderna je výhledově na podobné cestě," dodala kancléřka. V případě Moderny bude podle ní vydání souhlasu ještě nějaký čas trvat.

Stálá očkovací komise (Stiko), která je poradním orgánem při Institutu Roberta Kocha (RKI), což je německý úřad pro prevenci a potírání chorob, se zřejmě nechystá vydat všeobecné doporučení pro očkování dětí. Pro vakcinaci to ale překážka nebude. Bavorský premiér Markus Söder řekl, že Stiko v tomto případě postupuje velmi rezervovaně, proto v Bavorsku bude platit zásada, že děti se budou očkovat jen po konzultaci s lékařem.

Postoj Stiko dnes Merkelová hájila, protože komise musí hodnotit rizika i přínosy. "Očkování dětí je velice citlivá věc. Každé očkování je zásahem do zdraví," řekla kancléřka. Opakovaně ujistila, že díky tomu, že očkování není pro nikoho v Německu povinné, nebudou rodiče vystaveni tlaku, aby své děti nechali imunizovat.

Berlínský primátor Michael Müller k tomu řekl, že v posledních dnech vznikal dojem, že pro očkování dětí se připravuje dodatečná kampaň. "Tak to ale není," řekl. Dodal, že děti a mládež budou mít k vakcíně přístup stejně jako ostatní, ale dávky pro ně vyčleňovány nejsou. Magazín Der Spiegel ještě během odpoledního jednání Merkelové s odvoláním na své zdroje napsal, že Německo pro děti vyhradí 6,4 milionu dávek.

Na dotaz novinářů, zda Německo v očkování upřednostní nemocné děti, pokud Stiko takové doporučení vydá, odpověděla kancléřka kladně. "Pokud bude výslovné doporučení pro děti se zdravotními potížemi, pak přednost dostanou stejně jako dospěli s chronickými chorobami," řekla.

Merkelová zopakovala, že do konce léta bude mít každý obyvatel 83milionového Německa možnost nechat se očkovat, pokud pro jeho věkovou kategorii bude vakcína schválená. Německo sice prioritní imunizaci zruší od 7. června, ne každý ale obratem dostane termín.

V Německu dosud podle aktuálních údajů dostalo nejméně jednu dávku 34,5 milionu lidí, z nichž 13 milionů očkovací cyklus dokončilo.

Německá vláda chce na očkování dětí proti nemoci covid-19 vyčlenit 6,4 milionu dávek. Podle informací portálu magazínu Der Spiegel to vyplývá z dokumentu, ve kterém ministerstvo zdravotnictví vakcinaci dětí a mladých ve věku 12 až 18 let připravilo.

Německá etická rada, která slouží jako nezávislý poradní organ vlády a parlamentu, je naopak k očkování dětí vstřícná. Šéfka rady Alena Buyxová uvedla, že hlavním argumentem je to, že i samy děti ve věku 12 až 15 let chtějí být chráněné.

I když Stiko všeobecné doporučení očkovat děti od 12 let nevydá, německý ministr zdravotnictví Jens Spahn s jejich imunizací i tak počítá. Rozhodnutí bude v každém případě dobrovolné. Dokument ministerstva zdravotnictví, na který se Der Spiegel odvolává, udává, že ve věku 12 až 18 let je v 83milionovém Německu 5,3 milionu dětí a mladých lidí. Materiál rovněž uvádí, že očkovat se je připraveno 60 procent z nich, na což by mělo stačit zmíněných 6,4 milionu dávek.

