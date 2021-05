Měsíc ženám nepřeje. Krátery nesou hlavně jména mužů

Povrch Měsíce je rozrytý krátery, které jsou pozůstatky mnoha srážek s dalšími vesmírnými tělesy. Jen několik jich lze rozeznat pouhým okem, malým dalekohledem jsou jich ale vidět stovky. Americká umělkyně Bettina Forgetová, která je i amatérskou astronomkou, začala topografii kráterů zkoumat a podivuhodné útvary už několik let překresluje. Přitom ale s překvapením zjistila, že nesou skoro výhradně mužská jména, napsal list The New York Times.