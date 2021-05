Mimořádný sjezd KSČM s volbou vedení se uskuteční v červnu, nebo červenci

ČTK to dnes ráno řekl místopředseda KSČM Petr Šimůnek před jednáním ústředního výboru strany, který má o svolání sjezdu rozhodnout. Komunisté by tak vybírali nové vedení několik málo měsíců před sněmovními volbami.

Předseda strany Vojtěch Filip, který KSČM vede přes 15 let, loni po podzimním debaklu komunistů v krajských volbách uvedl, že znovu kandidovat na předsedu nebude. V dubnu, kdy svou pozici obhájil v hlasování ústředního výboru, Filip řekl, že funkci dá k dispozici na sjezdu, který se má konat až po volbách, v listopadu. Uvedl tehdy také, že mandát vedení strany považuje za dostatečně silný.

"My jsme měli mít sjezd v dubnu loňského roku a členská základna poukazuje, že kvůli covidu byl třikrát odložen, a že by tedy mělo dojít k určitým změnám," řekl Šimůnek. Na dotaz, zda je možné, že by dnes ústřední výbor sjezd nesvolal, poznamenal, že všechny cesty jsou možné. "Ale myslím si, pokud naplníme stanovy, tak vlastně 31 okresů požádalo o tento sjezd, je to víc než třetina a nestojí nic v cestě prakticky konání toho sjezdu," řekl.

Snaha o svolání sjezdu jde podle něj napříč stranou a existuje i v jednotlivých organizacích. "Protože někde o hlas prošlo, někde to o hlas neprošlo," podotkl. Záleží přitom podle něj i na velikosti organizace, protože větší organizace mají podle delegačního principu na sjezdu větší zastoupení. Organizace nyní budou vybírat své delegáty na sjezd a kandidáty do vedení.

"My máme zatím jedno místo. Je to brněnské Výstaviště. My jsme udělali dohodu s brněnským Výstavištěm, že tam bude 11. sjezd. V tuto chvíli máme rezervována místa. Jsou dva termíny, uvidíme, jak se dneska rozhodneme," uvedl.

Vyměňovat stranické vedení krátce před volbami považuje Šimůnek za obousečné. "Jedni říkají, že je špatné měnit vedení v tuto chvíli, a druzí říkají, že to může být impuls pro veřejnost, protože strana třeba omladí, přijdou lidé, kteří tomu vdechnou trošku jinou náplň," míní. Nevyloučil, že i mladší lidé by díky příchodu mladších členů vedení mohli KSČM volit.

Podle květnového průzkumu agentury Data Collect pro Českou televizi by komunisté získali 6,2 procenta volebních hlasů. Podle dubnového průzkum agentury Kantar CZ by s pěti procenty byli na hraně proniknutí do Sněmovny.