Ministerstvo dál zmírnilo podmínky pro podání léků od Regeneronu

Protilátky mohou nově dostat také všichni lidé od 65 let výš s vysokým rizikem zhoršení nemoci. Vyplývá to z dnešního mimořádného opatření, které ministerstvo zveřejnilo na svém webu. Podmínky pro podání protilátek zmírnilo už počátkem dubna.

Plošnější podávání preparátu od firmy Regeneron a také látky bamlanivimab od firmy Eli Lilly žádal premiér Andrej Babiš (ANO), podporovala ho i Mezioborová skupina pro epidemické situace vedená epidemiologem Petrem Smejkalem. Dočasné povolení obou experimentálních léčiv ministerstvem platí do konce roku. Léky zabraňují množení viru v buňkách, čímž předcházejí rozvinutí vážného stavu nemoci, který by si vyžádal hospitalizaci.

Hlavní podmínkou pro podání léku od Regeneronu dosud bylo to, že pacient neměl příznaky covidu-19 déle než týden. Nově mohou být protilátky podány do deseti dnů od nástupu příznaků. Pacientům s vybranými nemocemi může lék nadále předepsat jeho praktický lékař nebo pracoviště v nemocnici, k podání infuze musejí do nemocnice.

Lék je určen pro lidi s vysokým rizikem zhoršení covidu-19. Podmínkou pro podání léku dosud byla obezita s BMI nad 40, nyní je to BMI nad 35. Dříve byla léčba možná také jen u některých lidí s cukrovkou nebo léčbou omezující imunitu, nově se týká všech takových pacientů. Lék mohou nově dostat také všichni s chronickým onemocněním ledvin a jater.

Nadále je povoleno lék podávat lidem po transplantaci, při léčbě rakoviny, s chronickou obstrukční plicní nemocí ve třetím a čtvrtém stadiu, kteří ale nepotřebují domácí podávání kyslíku, s astmatem léčeným biologickou léčbou, s plicní hypertenzí, s trombofilním stavem a neurosvalovými onemocněními.

Vedle všech lidí nad 65 let je lék nově dostupný také lidem nad 55 let s kardiovaskulárním onemocněním, vysokým krevním tlakem nebo chronickým respiračním onemocněním. Lidé mezi 12. a 17. rokem s rizikem vážného průběhu covidu-19 mohou odteď protilátky od Regeneronu dostávat při BMI nad 85, pokud trpí srpkovitou chudokrevností, onemocněním srdce, mozkovou obrnou nebo astmatem.

První dodávky protilátek od firmy Regeneron dorazily do Česka na přelomu března a dubna. Bamlavinimab je do ČR dodáván od konce února. Experimentální léky jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, jedna infuze stojí zhruba 60.000 korun. Přibližně podobnou částku, 53.000 korun, ale zdravotní pojišťovna platí za týden pobytu pacienta s covidem-19 na běžném lůžku, na jednotce intenzivní péče pak téměř 440.000 korun. Právě hospitalizacím mají nové léky zabránit.