Ministerstvo práce navrhlo zvýšit v lednu penze ještě trvale o 200 až 300 korun

Podle propočtů ministerstva práce by na plánované dodatečné navýšení bylo v příštích třech letech potřeba 21,8, či 32,6 miliardy korun.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se podle zákona zvyšují vždy od ledna, a to o růst cen a polovinu růstu reálné mzdy. Valorizace tak odráží zdražování za určité období i část navyšování výdělků. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) koncem dubna oznámila, že by se příští rok starobní důchody mohly podle zákonných pravidel zvednout v průměru o 450 korun. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) je to málo a přidat by se mělo ještě 300 korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl navíc 200 korun, aby se průměrný starobní důchod dostal na 16.000. Plánované mimořádné přidání ministerstvo práce zdůvodnilo v podkladech k novele tím, že očekávaný růst penzí bude nižší než v posledních letech.

Důchody se skládají ze solidární pevné části a z procentní zásluhové výměry podle odpracovaných let a výše výdělků. Podle novely by se dosavadní starobní, invalidní a pozůstalostí penze od ledna valorizovaly podle zákona a poté by dalších 200 či 300 korun putovalo do zásluhového dílu. Navýšení by tak bylo trvalé. Přidaná částka by se pak také každý další rok při valorizaci navyšovala.

Příští rok by bylo na dodatečné navýšení potřeba 7,1 miliardy, či 10,6 miliardy. V roce 2023 by to pak bylo 7,3, nebo 10,9 miliardy. V roce 2024 by výdaj na navrhovaných 200, nebo 300 korun navíc činil buď 7,4 miliardy, nebo 11,1 miliardy. "V horizontu střednědobého výhledu (na příští tři roky) budou kumulované dodatečné výdaje na důchody představovat přibližně 32,6 miliardy korun, alternativně 21,8 miliardy korun," uvedlo ministerstvo.

Maláčová v pondělí na tiskové konferenci ČSSD řekla, že se tento týden koalice musí na navýšení dohodnout. "Musí to běžet změnou zákona. Aby se to dalo časově stihnout, musí to být skutečně v příštích dnech. Budeme se rozhodovat dle rozpočtových možností," uvedla ministryně.

Státní rozpočet skončil loni v deficitu 367 miliard. Letos za první čtyři měsíce se propadl o 192 miliard korun. V minusu je podle údajů ministerstva financí i systém důchodového pojištění. Na konci dubna jeho schodek činil 10,7 miliardy korun. Na penze se za první čtyři měsíce vybralo 170,1 miliardy korun, vyplatilo se 180,8 miliardy. Loni deficit důchodového systému dosáhl 40,6 miliardy.

Český systém penzí je silně závislý na ekonomickém cyklu. V době krizí se dostává do výrazných propadů, v čase konjunktury do mírnějších přebytků. Od roku 2010 byl v plusu jen ve dvou letech. Celkem od té doby do konce loňska výdaje na důchody překročily příjmy o 310,9 miliardy. Národní rozpočtová rada i další ekonomové opakovaně uvádějí, že by se penze měly zvedat jen podle zákonných pravidel, aby se problémy neprohlubovaly a udržitelnost důchodů se nezhoršovala.

Babišova vláda prosadila vyšší růst důchodů, než nařizuje zákon, i v předchozích letech. V lednu 2019 se průměrný starobní důchod zvýšil podle zákona o 600 korun a k tomu ještě o 300 korun. Loni se v lednu podle zákona přidalo v průměru 749 korun a k tomu navíc 151 korun. K tomu pak důchodci a důchodkyně dostali ještě mimořádný covidový bonus 5000 korun, o kterém kabinet rozhodl krátce před krajskými volbami. Opozice pak mluvila o uplácení voličů.

Právě kvůli dopadům na rozpočet do budoucna zvolila vláda loni jednorázový příspěvek. Stát to v minulém roce vyšlo asi na 14,5 miliardy korun. Pro letošek a další roky to státní výdaje a udržitelnost důchodového systému ale už neovlivnilo. Podle ministryně práce jsou české důchody nízké a senioři si víc peněz zaslouží.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci prvního čtvrtletí celkem 2,86 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Průměrná starobní penze dosáhla 15.351 korun.