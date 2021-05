Ministerstvo práce poslalo na odměny 3,9 miliardy, vyzvalo k jednorázové výplatě

Otcovská dovolená v Česku by se měla nejpozději od srpna příštího roku prodloužit. Zavést by se měly také dva měsíce placené rodičovské pro vystřídání rodičů. Nárok na čerpání ošetřovného má získat víc lidí. Změny, které nařizuje směrnice EU, chystá ministerstvo práce. Legislativní návrh plánuje zveřejnit nejspíš do konce května. Na jednání sněmovního sociálního výboru to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).