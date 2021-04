Ministerstvo stanovilo, kdy dojde k obnovení teoretické výuky na středních školách

Střední školy by se měly otevřít pro teoretickou výuku nejpozději při výskytu 75 nově nakažených s covidem-19 na 100.000 obyvatel za sedm dní. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Podle ní to odpovídá doporučení Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) a resort o tomto návrhu jedná s ministerstvem zdravotnictví. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) ve čtvrtek uvedl, že nyní je za sedm dní 177 infikovaných na 100.000 lidí.