Ministerstvo zdravotnictví připraví pro vládu upřesnění pro návrat dětí do škol

Rada, která je poradním orgánem vlády, jednala také o rychlosti očkování a otevření registrace pro další věkové skupiny. Na dotaz, zda zazněla nějaká doporučení pro vládu, mluvčí bez dalších podrobností napsala: "Ministerstvo zdravotnictví připravuje další specifikace na vládu. Návrat dětí do škol je priorita."

Od minulého pondělí do škol mohou děti z prvního stupně základních škol, platí pro ně ale střídavá výuka. Vrátily se také děti, které chodí do předškolního ročníku školek. Ode dneška mohou studenti závěrečných ročníků středních škol a středoškoláci ohrožení školním neúspěchem chodit na konzultace ve skupinách do šesti lidí.

Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že by se koncem tohoto týdne mohla otevřít registrace pro očkování proti covidu-19 pro lidi nad 60 let. Nyní se mohou hlásit lidé nad 65 let, chroničtí pacienti či lidé nepostradatelní pro fungování státu. Očkují se i zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a učitelé.