Ministr Arenberger upřednostňuje očkování v centru před praktikem

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) doporučil starším pacientům, kteří čekají na očkování proti covidu-19 u praktického lékaře, aby raději využili nějaké velké očkovací centrum. Řekl to dnes po jednání vlády. Minulý týden podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky čekalo v ordinacích na vakcínu 30.000 lidí nad 80 let a 100.000 lidí ve věku 70 až 79 let.