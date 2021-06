Policie zadržovala na letišti 140 Čechů. Měli údajně neplatné testy

Cizinecká policie si v sobotu večer vyžádala opětovné otestování na koronavirus u českých turistů, kteří se letecky vrátili do Prahy z Tuniska. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) nechá prověřit, zda byl postup cizinecké policie oprávněný. Uvedl to dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News. Podle ministra by se podobné případy neměly stávat.