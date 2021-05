Míra inflace v Británii se v dubnu více než zdvojnásobila

Britská centrální banka doufá, že je to přechodný jev způsobený tím, jak se ekonomika vzpamatovává z loňského propadu a poklesu cen, který zapříčinila koronavirová krize.

Růst cen byl silnější, než očekávali analytici. Ti v anketě agentury Reuters odhadovali, že inflace zrychlí na 1,4 procenta.

Podle statistického úřadu je na vině mimo jiné růst cen ropy, která se nyní obchoduje za nejvyšší ceny od loňského ledna. Očekává se, že tempo růstu cen v Británii v příštích měsících ještě zrychlí, podobně jako to ukazuje vývoj ve Spojených státech.

Britská centrální banka před dvěma týdny uvedla, že inflace v Británii míří nad její dlouhodobý dvouprocentní inflační cíl. Bank of England očekává, že ke konci letošního roku inflace vystoupí na 2,5 procenta, ale že v příštích dvou letech se ke dvěma procentům znovu vrátí.

"Vzhledem k tomu, že inflace bude v příštích měsících dál zrychlovat a ekonomika bude ve druhém čtvrtletí připravena na solidní oživení, pozornost se stále více zaměřuje na to, kdy by mohla Bank of England začít zpřísňovat měnovou politiku, místo aby ji dál stimulovala," uvedl analytik Howard Archer ze společnosti EY Item Club. Jak ale napovídá zápis z květnového zasedání měnového výboru centrální banky, zatím se zpřísňováním nespěchá, dodal.

Britská ekonomika v prvním čtvrtletí kvůli uzávěrám zavedeným v souvislosti s pandemií klesla. Hrubý domácí produkt (HDP) se proti předchozím třem měsícům snížil o 1,5 procenta, v březnu ale opět rostl a proti předchozímu měsíci se zvýšil o 2,1 procenta.

Růst cen výrazně zrychlil i ve Spojených státech, kde míra inflace v dubnu vystoupila na 4,2 procenta a je nejvyšší od září 2008. Investoři se také začínají ptát, zda americká centrální banka (Fed) nezvedne základní úrokovou sazbu dříve, než dosud signalizovala.