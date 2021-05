Motocyklista Salač zajel svůj životní závod v Le Mans. Poprvé se dostal na stupně vítězů

Připomeňme, že naposledy se na pódiu objevil z Čechů Jakub Kornfeil, jenž předloni v červnu dojel na třetí pozici ve Velké ceně Nizozemska. A za připomenutí také stojí, že dosavadním Salačovým maximem bylo páté místo z Valencie před dvěma lety.

"Je to splněný sen. Den, na který jsem dlouho čekal a strašně se kvůli němu nadřel. Byl to velmi dlouhý a těžký závod," okomentoval bezprostředně po nedělním závodě Salač svůj životní závod. Salač se navíc díky tomuto závodu posunul na průběžné deváté místo celkového pořadí MS.

Český člen týmu Rivacold Snipers odstartoval do závodu ze sedmé pozice a hned v prvním kole navzdory mokré trati se dostal do čela startovního pole. Zanedlouho ale Salače předjel García, ovšem byl to jediný závodník, který dokázal českého reprezentanta předjet. Protože asfalt postupem času pochopitelně osychal, byla to příčina hned několika pádů během závodu, ovšem ani jeden nepotkal právě Salače, jenž si tak spolu s Garcíou vybudoval sedmivteřinový náskok před ostatními.

Ve druhé polovině závodu pak potkala chyba i dosud vedoucího Garcíu a tehdy se tak zase do čela dostal Salač. Ale ani tohle vedení českému závodníkovi nevydrželo dlouho a García už pak první místo neopustil. Toho, že se jedná o jeho životní výsledek, si byl Salač moc dobře vědom a okázale to dal po projetí cílem jízdou na zadním kole najevo. Dodejme, že na Garcíu nakonec český reprezentant ztratil 2,349 sekundy. Třetí pak skončil Ital Riccardo Rossi, jenž na Salače ztratil více než tři vteřiny.

Jednalo se o pátý závod letošní sezóny motocyklového mistrovství světa a jednalo se mimochodem o první závod této sezóny, ve kterém se poprvé na stupně vítězů nepodíval španělský nováček Pedro Acosta. Ten dojel až na osmé příčce, ovšem i přesto stále vede v průběžném celkovém pořadí před Garcíou o 54 bodů.