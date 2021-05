MS v hokeji: Česko prohrává se Švýcarskem 1:3

Do zápasu se svěřenci kouče Filipa Pešána rozhodli vstoupit aktivně a už po pár vteřinách se tak do první větší šance dostal Jiří Smejkal. Český realizační tým od začátku začal více sázet překvapivě na čtvrtou formaci a na úvodní minuty tak nevyslal první formaci s kapitánem Kovářem. K tomuto kroku se Pešán a spol. rozhodli proto, aby tak odpověděli na Hischierovu formaci.

V úvodních třech minutách hry se dostali do příležitostí i Švýcaři, nejprve Meiera vychytal Hrubec a za chvíli se do zakončení dostal i Siegenthaler. Následně si od začátku aktivní Smejkal vynutil svým nájezdem na švýcarskou branku od levého mantinelu faul a český tým tak dostal možnost přesilové hry. V něm se ale na víc než Kubalíkovu střelu a Hronkovo nahození Češi nezmohli. Přesilovku měli v první třetině i Švýcaři, ale ti se k větší příležitosti během ní nedostali i díky skvělému bránění. Hovořit se dá snad jen o Kurashevově střele z mezikruží.

Blízko k prvnímu gólu měli Češi v 15. minutě, kdy vytvořili tlak ve švýcarském brankovišti. Neuspěli ani Filip Zadina, ani následně dorážející Blümel s Chytilem. Následovala však další česká přesilová hra a ta už skončila úspěchem. Kovář v ní nejprve dostal přihrávku od Vrány na brankovou čáru, kapitán českého týmu pak poslal kotouč před branku, kde byl Chytil a ten otevřel skóre, 1:0.

Jenže zanedlouho rozhodčí poslali i Čechy do druhého oslabení a i to skončilo gólem. V 18. minutě ji využil Hofmann střelou od modré, kam mu před tím nahrál Ambühl, 1:1. Krátce na to pak od modré zkoušel vystřelit i Geisser, ale jeho tečované zakončení gólman Hrubec vyrazil. V závěru třetiny neuspěli ani Tomáš Zohorna, David Sklenička a Jakub Vrána a tak se šlo do kabin na první pauzu za nerozhodného stavu.

I do druhého dějství vstoupili čeští hokejisté aktivně, prakticky hned po buly uprostřed kluziště se kotouč dostal ke švýcarskému brankovišti. Ale i Švýcaři byli stále nebezpeční. Konkrétně tomu tak bylo třeba ve 23. minutě, kdy se do brejkové příležitosti dostával Kurashev, ale zastavilo ho naštěstí pro Čechy postavení mimo hru.

Následně po Špačkově přihrávce vypálil na švýcarskou branku Hronek, ale neuspěl. Za chvíli tu byla zase Švýcaři s obrovskou příležitostí, pro změnu v ní byl Hofmann, a i když byl osamocený na levém kruhu, tuhle možnost naštěstí nevyužil. Velikou možnost ke skórování pak měli i Češi, konkrétně Jakub Flek, jenž po nájezdu na gólmana Genoniho svým bekhendovým blafákem taktéž neuspěl. A to český tým zanedlouho mrzelo ještě o to víc. Krátce na to se totiž během vyloučení Radana Lence trefil Meier, když mu od levého kruhu nahrál Hischier, Švýcaři tak tedy otočili na 2:1. Za chvíli mohlo být ještě hůř, když se do další velké šance v zápase dostal opět Hofmann, tehdy tomu zabránil vkleče Sklenička.

Češi se několikrát během druhé třetiny přichytili sami sebe, jak kombinují v útočném pásmu, ale zakončení pak bylo vždy doprostřed brány, kde byl připraven Genoni. Ať už zakončoval Šulák, Kubalík nebo Hájek. Jenže občas se zapomínali na zadní vrátka, čehož například ve 30. minutě využil Andrighetto, ovšem tehdy se po nájezdu netrefil.

Následně se opět do šance dostal Hofmann, švýcarský postrach ale tentokrát hodně minul českou branku. Byla řeč o nezavřených zadních vrátkách v českém týmu a právě tento problém pak znamenal i třetí švýcarský gól. Ten padl ve 39. minutě, kdy Praplan vyslal kolmicí Scherweyho k brance Šimona Hrubce, kterého nakonec překonal, 3:1 pro Švýcarsko. Závěr druhého dějství patřil reprezentantům země helvétského kříže, kteří i nadále pokračovali ve svém forčekování a tlaku.

Úvodní sestavy:

Česko: Hrubec (Will) – Hronek (A), D. Musil, Klok, Hájek, Šulák, D. Sklenička, Šustr – D. Kubalík, Jan Kovář (C), J. Vrána – Zadina, T. Zohorna (A), Chytil – Lenc, Špaček, M. Stránský – Smejkal, A. Musil, Flek – Blümel

Švýcarsko: Genoni (Nyffeler) – Untersander, Moser, Diaz (C), Geisser, Loeffel, Siegenthaler, Alatalo, Müller – Meier, Hischier (A), Andrighetto – Hofmann, Simion, Corvi – Ambühl (A), Kurashev, Herzog – Praplan, Scherwey, Bertschy.