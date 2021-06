Česko na MS v hokeji končí. Po prohře 0:1 s Finskem jede domů

První šanci měli Finové a to díky Määttämu, který vypálil v levé strany i hned po vhazování na levém kruhu, které prohrál Robin Hanzl. Po tříminutovém oťukávání z obou stran se do hry poprvé dostala první formace a ta řádně zatopila ve finském obranném pásmu. Nejprve to zkoušel z levého kruhu Sklenička, následně zpoza branky Hanzl přihrál za kruhy Kubalíkovi, ovšem od něj se kotouč nakonec k brankáři Olkimuorovi nedostal, následně ale vychytal Šulákovo zakončení, stejně jako Davida Musila, jenž se k puku dostal po chybné finské rozehrávce a ocitl tak ve velké české šanci. Těsně před finskou brankou se pak objevil i Zadina, ale ten střílel pouze do betonu. Češi v první polovině první třetiny zkrátka měli více ze hry a byli to tak svěřenci Filipa Pešána, kteří tehdy ovládali pásmo soupeře.

Po první komerční přestávce Määttä nahazoval kotouč na Hrubcovu branku, kterou nakonec jen těsně minul po teči Lundella. V polovině třetiny se do velké příležitosti dostal opět nebezpečný Määttä, a v mezikruží se pak za chvíli zjevil Ruotsalainen. Tehdy se hra začala vyrovnávat i Finové tak tedy možnosti ke skórování. Tu si vypracoval i Turunen, jenž na cestu k ní musel objet Hrubcovu branku, jeho střela na bližší tyč pak ale úspěšná nebyla. Poté, co se zdálo, že už Čechy opustila ta dobrá hra z úvodu a většinou tak měli čím dál víc na hokejce puk Finové, se po Chytilově přihrávce ke střele dostal Lenc, ale i ten si na Olkinuoru nepřišel. Pět minut před koncem první třetiny se před Hrubcem objevili dva Finové, ale ti se naštěstí nedomluvili. Ohtamaa pak po pěkné akci zpoza kruhů nebezpečně vystřelil, neuspěl, stejně jako za chvíli po dalším prohraném českém buly Pokka. V obrovské příležitosti se před finským gólman po Kovářově přihrávce zleva objevil Klok, ale Olkinuora vyrazil za sebe do ochranné sítě.

Závěr první dvacetiminutovky byl ve znamení českého oslabení, kdy byl na trestné Klok. Během něho se Finové sice radovali z gólu, protože se ale jednalo o nepřehlednou situaci, kdy nebyl puk vidět za brankovou čárou, rozhodčí několik minut tuto situaci museli zhlédnout u videa. Nakonec rozpažili, finská přesilovka tak pokračovala dál, do úniku během ní se mohl dostat karlovarský rychlík Flek, ale Olkinuora vyjel včas daleko z brány, aby rozehrál a znemožnil tak Flekovi dostat se k puku. V přesilovce se pak nepodařilo skórovat ani Kaskimu od modré čáry. Stav tedy je nadále bezbrankový.

Druhá třetina

Jako první se do zakončení dostal po návratu z kabin ve druhé třetině Hronek od modré čáry, Olkinuora byl ale připraven. Následně hrozili Finové, kteří svým pohybem v útočném pásmu dělali problémy a vše vyvrcholilo Ohtamaaovou střelou do břevna. Radilův centr zprava se pak za chvíli na druhé straně snažil zakončit Smejkal, ale nepodařilo se mu to. V úvodu druhé třetiny to bylo hodně nahoru dolů, za chvíli tu byla Kaskiho střela z mezikruží do gólmana Hrubce.

Ten pak zakročil i proti aktivnímu Ohtamaaovi. Po chvíli ale opět Češi motali hlavu Finům v jejich pásmu, vše ale nakonec skončilo střelou od modré v podání Šuláka, gólman Olkinuora v poklidu zasáhl. Po pěkné české akci po levé straně předal Flek puk před branku Zadinovi, Olkinuora tehdy dvakrát zakročil. Následovala ne příliš rychlá pasáž, ale spíše pasáž, během které si obě strany spíše kontrolovali hru, jež se odehrávala po většinu uprostřed kluziště, Finové si totiž dobře hlídali obrannou modrou čáru, přes kterou se Češi jen stěží dostávali a tudíž tak i do nějakých větších příležitostí. Čekání na gól nakonec utnul ve 33. minutě, kdy se po vhazování v našem obranném pásmu dostal ke kotouči Pakarinen, jehož střelu sice Hrubec vyrazil, ale na následující dorážku Innaly už netačil, 1:0 pro Finsko.

Za chvíli se snažil o odpověď dorážející Smejkal, ale neuspěl. Jinak se ale v následujících minutách vůbec Čechům dlouho nedařilo dostat se kombinací na polovinu soupeře, do dvou šancí se dostal Ojamäki, jenž byl pak i v přečíslení tři na jednoho, kdy jediným bránícím Čechem byl po českých zmatcích a chybě Šuláka Jakub Vrána. I závěr druhé třetiny byl ve znamení přesilové hry, tentokrát ji hráli Češi po Pekarinenově faulu na Kováře. Jenže Čechům se vůbec nedařilo dostat do ohrožení finského brankoviště a naopak třeba Aantila mířil do úniku. Nakonec se ke střele přeci jenom dostal v závěru třetiny Stránký, ale ani jemu se finského muže s maskou překonat nepovedlo.

Třetí třetina

Do třetí třetiny si Češi přenesli ještě 36 vteřin z přesilovky, ale ani během nich si po druhé přestávce nic pořádného nevytvořili. Finové většinou vyhazovali puky ven ze svého pásma a Čechy snažící se kombinačně dostat se k finské brance k ničemu moc nepouštějí a kontrolovali tak v klidu hru. Kovářovi se však i přesto v jedné chvíli podařilo dostat puk před branku na Kubalíka, ale ten se k zakončení nedostal kvůli malému prostoru, který k tomu dostal.

Svěřenci Filipa Pešána, jenž sáhl k několikerým změnám v útočných formacích během zápasu, se ale neustále snažili marně dobývat zavřenou finskou obranu a dlouhou dobu tak byl k vidění nikterak příliš pohledný hokej bez větších šancí, což ale Finům vůbec nevadilo. Po důrazu Matěje Stránského se puk dostal za finskou branku ke Kubaíkovi, který poslal před branku Kovářovi, ale tomu se nepodařilo dostat kotouč do branky. Hronek následně nahodil puk od modré, puk letěl jen těsně vedle finské branky. Tehdy ale Češi přidali alespoň na napadání v útočném pásmu. Pak zakončoval na druhé straně od pravého mantinelu Määttä, Hrubec byl ale na bližší tyči připraven.

Následně zakončil Sklenička od modré čáry, ale jeho střelu Olkinuora vyrazil puk až do ochranné sítě. Těsně vedle potom minul kapitán Kovář a na Finech čím dál více bylo znát, že nechtějí udělat zbytečnou chybu. Češi se tak marně snažili dostat se do nějaké šance, pokoušel se o to svým průjezdem celého kluziště Šulák, ale jeho zakončení nakonec bylo nepřesné, za chvíli Kubalík z boku zakončoval na bližší tyč, ale taktéž neúspěšně. V závěru sáhli Češi ke hře bez brankáře, během které se nejprve podařilo od modré vystřelit Kubalíkovi, po Hronkově nahození se pak do zakončení z pravého kruhu dostal i kapitán Kovář, ale napálil pouze do finského gólmana.

Následně měl obrovskou šanci Zadina, ale jeho střelu vyrazil Olkinuora vyrážečkou, stejně tak vychytal Kubalíka ve vyložené příležitosti. Na víc už se ale Češi nezmohli a Finové už jednobrankový náskok uhájili. Ani na tomto šampionátu tak se tak nepodaří českému týmu získat vytouženou medaili, první od roku 2012.

Konečný výsledek čtvrtfinále (3.6.2021):

Finsko - Česko 1:0

Branky: 33. Innala