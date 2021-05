Muž podle obžaloby nezákonně šířil na internetu filmy, má zaplatit 80 milionů

Stát chce plnou digitalizaci. Do roku 2025 by měl s občany komunikovat on-line

Česká republika bude do roku 2025 řešit veškerou agendu mezi státem a občanem plně on-line. Zavádí to zákon o právu na digitální službu. Na konferenci Digitální Česko to dnes uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).