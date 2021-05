Muž zapálil byt, v němž spalo 6 lidí. Hrozí mu výjimečný trest

Osudy i odkaz legionářů fascinují stále, a to i v Praze 2. Jejich Obec slaví sto let, jsou symbolem vlastenectví

KOMENTÁŘ Jany Černochové - Pevně věřím, že není nutné podrobně popisovat, to by ani nebylo na tak malém prostoru důstojné, jak velkou měrou přispěly jednotky československých zahraničních vojsk, což byl původní název pro Československé legie, k tomu, že se zrodilo nezávislé a svobodné Československo. Urputný boj legionářů za vlast, do které se mnozí z nich nevrátili a která na začátku jejich boje ve Francii, Itálii, Rusku, Srbsku, Řecku a dalších místech ještě ani neexistovala, je inspirativní a zároveň velmi poučná a fascinující i v dnešní době. Je důležité si i dnes připomínat, že v první světové válce bojovalo více než 140 tisíc Čechů a Slováků na straně Dohody. Právě dnes Československá obec legionářská, která sdružuje válečné veterány a účastníky zahraničních vojenských misí, slaví sto let od svého vzniku. Založena byla 22. května 1921.