Na očkování proti covidu-19 v USA lákají pivem i lístky na baseball zdarma

Politici na lokální a státní úrovni akce propagují v čase, kdy v USA rychle klesá tempo očkování, zatímco průzkumy ukazují, že značná část obyvatel vakcinaci stále není nakloněná. Od poloviny dubna průměrný počet nově vyočkovaných dávek spadl z více než 3,3 milionu denně na méně než 2,2 milionu a úřady na všech úrovních hledají způsoby, jak poptávku zvednout.

"Když si necháte dát vakcínu, dají vám zdarma lístek na zápas," shrnul dnes guvernér Cuomo podmínky akce, která se týká dvou největších baseballových týmů New Yorku, tedy Yankees a Mets. Deník The New York Times vysvětluje, že stadiony těchto klubů jsou aktuálně využívány i jako vakcinační centra, přičemž pro obdržení lístku se musí člověk na jednom z nich nechat oočkovat v den, kdy se tam hraje zápas.

"Je-li ten zápas vyprodaný, můžete přijít další večer. Půjdete na zápas, který si vyberete," dodal ředitel New York Yankees Randy Levine na tiskové konferenci s guvernérem.

Jinde lákají iniciativami typu "injekce a pivo". "Každý obyvatel New Jersey, co v měsíci květnu dostane svou první dávku vakcíny a vezme svou vakcinační průkazku do jednoho z pivovarů, které se účastní, dostane pivo zdarma," oznámil v pondělí guvernér uvedeného státu Phil Murphy. Odhalil při tom seznam více než deseti výrobců piva zapojených do projektu.

V hlavním městě USA je ohlášená akce pouze jednodenní a vztahuje se jen na ty, kdo se přijdou nechat ve čtvrtek odpoledne naočkovat do Kennedyho uměleckého centra nedaleko Bílého domu. Stejně jako v případě newyorských stadionů se tam bude používat vakcína od firmy Johnson & Johnson, aby nebylo nutné plánovat termín pro podání druhé dávky.

O potřebě podobnými způsoby motivovat váhající Američany v úterý mluvil i prezident Joe Biden, když avizoval "novou fázi" vakcinační kampaně. "Spolupracujeme s velkými firmami, jako jsou obchody s potravinami, aby poskytovaly speciální akce jako slevy pro zákazníky, kteří se přijdou do obchodů nechat očkovat," řekl.