Na senzaci s Kanadou vítězně navázat nedokázali. Lotyši na nájezdy prohráli s Kazachstánem

Oproti pátečnímu historickému duelu Lotyšů se jejich kouč Bob Hartley rozhodl ke dvěma změnám v sestavě a tak se poprvé na ledě vedle Freibergse, Cibulskise, Balinskise nově objevil i Bičevskis. Ale jako by Lotyšům příliš nevyhovovalo to, že v tomto duelu byli pasováni do role favorita. Prvních dvacet minut toho moc pro oko diváka nepřineslo. Snad stojí jen za zmínku bídný počet střel na straně Lotyšska, byly pouhé čtyři vůči osmi kazašským zakončením.

Na první přesnou trefu v tomto utkání se tak muselo čekat až do 28. minuty. Tehdy zpoza branky rozehrál Daugavinš na Darzinše,který tak skóre konečně otevřel, 1:0 pro Lortyšsko. Nadále ale byly na ledě střelecky aktivnější až nečekaně Kazaši a přineslo jim to nakonec kýžené ovoce. Ve 39. minutě se trefil v přesilovce Šin, 1:1.

Pobaltský celek po většinu zápasu vypadal, jako kdy hrál hokej poté, co tahal metráky uhlí a málokdo tak na ledě bruslil a nabízel se třeba na přihrávky do volných prostorů. A i proto se nikdo nemohl divit tomu, že ve 45. minutě byl blízko k vedoucímu gólu kazachstánský celek a to konkrétně díky Rymarevovi, jenž se ocitl v brejkové příležitosti. Hned na to se do brejku dostali i Lotyši po chybném kazachstánském střídání, tentokrát už to gólem skončilo. Zasloužil se o něj Bukarts, 2:1 pro Lotyšsko. Jenže o dvanáct vteřin později bylo zase všechno jinak. To totiž vyrovnal na 2:2 Blacker.

Ještě do konce základní hrací doby mohlo být rozhodnuto, Kazaši se ale ještě neradovali, jen se drželi za hlavu poté, co Svedberg trefil tyč. Protože ani prodloužení nerozhodlo, duel tak došel až k prvním samostatným nájezdům na tomto MS. Po prvních třech úspěšných nájezdech na obou stranách čarovali gólmani a až v osmé sérii čekání na vítěze ukončil Kazachstánec Rymarev.

Mistrovství světa v ledním hokeji v Rize – konečný výsledek (22.5.2021):

Lotyšsko - Kazachstán 2:3 po sam. náj. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 28. Darzinš (Daugavinš), 46. Rihards Bikarts (Cibulskis) - 39. Šin (Starčenko, Dietz, 46. Blacker (Svedberg, Sagadějev)