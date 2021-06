Na Slovensku začalo očkování Sputnikem V. Zájem je stále nízký

"Čekal jsem na Sputnik. Pokud by to nebylo možné na Slovensku, požádal bych ruskou ambasádu o možnost jet se naočkovat do Ruska," prohlásil Koník, který do očkovací místnosti přišel oblečený v poutnickém hábitu a který v minulosti zavítal na některá světová poutnická místa.

Okolnosti dovozu Sputniku V na Slovensko dříve v tomto roce prohloubily v zemi vládní krizi, která vyvrcholila výměnou premiéra a ministra zdravotnictví. Sputnik V zatím nebyl schválen Evropskou agenturou pro léčivé příravky (EMA).

Koník novinářům řekl, že osobně zná řadu lidí, kteří se chtějí nechat očkovat jen Sputnikem V. Podle něj nejsou na rozdíl od jiných vakcín u Sputniku V známé žádné vedlejší účinky. K očkování se registroval v pátek a už o den později dostal termín.

Na pětimilionovém Slovensku si podle registračního systému vybralo Sputnik V zatím jen kolem 5000 lidí, přihlašování začalo minulý týden. Země přitom už na začátku března dovezla první zásilku 200.000 dávek ruské očkovací látky, která vystačí pro očkování 100.000 lidí, a podle smlouvy by Bratislava mohla odebrat až dva miliony dávek. Používání Sputniku V se na Slovensku rozbíhá postupně, většina z osmi vyčleněných očkovacích center pro tuto vakcínu ji začne podávat až později v tomto týdnu.

Právě Žilina patří k regionům, kde je o Sputnik V na Slovensku zatím největší zájem z celé země. Do pátku se v čtvrtém největším městě země registrovalo na očkování Sputnikem V přes 600 lidí.

"Myslím si, že je to nejbezpečnější vakcína. Čekal jsem jen na Sputnik,“ řekl Vladimír, který do Žiliny přijel kvůli očkování z asi 30 kilometrů vzdáleného Martina. Vakcinaci proti covidu-19 označil za správnou věc.

Ředitelka odboru zdravotnictví úřadu Žilinského kraje Silvia Pekarčíková novinářům řekla, že na první den očkování Sputnikem V pozvali na sto zájemců. V žilinské epidemiologické ambulanci se nyní očkuje jen Sputnikem V, aby nedošlo k záměně očkovacích látek. Ambulance u jedné ze žilinských středních škol je technicky vybavena pro případ, že by bylo nutné pomoci kvůli případným vedlejším účinkům po očkování.

Postup a formality při podávání Sputniku V jsou podobné jako při očkování jinými vakcínami proti covidu-19, jež byly schváleny ze strany EMA. Poučení v případě Sputniku V obsahuje informaci, že jde o neregistrovanou vakcínu. Po rozmrazení a přípravě k očkování je potřeba látku použít do dvou hodin.

Očkovat Sputnikem V na Slovensku se zatím mohou lidé ve věku 18 až 60 let. Některá zdravotnická zařízení v zemi již čelila dotazům seniorů kvůli zmíněnému věkovému omezení. Lidé si stěžovali, že jiné země umožnily očkovat touto vakcínou i starší obyvatele. Věkový limit kritizoval i ministr financí Igor Matovič, který ještě jako premiér dovoz Sputniku V prosadil navzdory nesouhlasu části koalice. V době značného nedostatku vakcín Matovič tvrdil, že až půl milionu obyvatel Slovenska se chce očkovat pouze ruskou vakcínou. Na letišti v Košicích pak osobně přivítal první zásilku Sputniku V, což vyvolalo kritiku části koalice. Šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok tehdy ruskou vakcínu označil za nástroj hybridní války.

Slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv zase k ruské vakcíně nevydal své stanovisko s odvoláním na nedostatek informací od výrobce a v souvislosti s prověřováním vakcíny se Bratislava dostala do sporu s Moskvou. Testy Sputniku V pro Slovensko nakonec provedlo i Maďarsko, které tuto očkovací látku začalo používat letos v únoru jako první členská země Evropské unie.

Aspoň první dávku některé z vakcín proti covidu-19 dostalo na Slovensku dosud přes 1,8 milionu lidí, tedy zhruba třetina celkového počtu obyvatel. Země v současnosti používá zejména vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Očkování nových zájemců vakcínou od společnosti AstraZeneca úřady v květnu pozastavily hlavně kvůli nedostatečným dodávkám této očkovací látky.