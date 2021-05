Na vancouverském letišti byl zastřelen 28letý muž

Pozemní hranice USA s Kanadou a Mexikem zůstane zavřená pro všechny cesty nepovažované za nezbytné nejméně do 21. ledna. Podle agentury Reuters to dnes oznámilo americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti, které krok odůvodnilo nutností zabránit šíření koronaviru. O zrušení či dalším prodloužení uzávěry hranic tak rozhodne až Trumpův nástupce Joe Biden, který do Bílého domu vstoupí 20. ledna.