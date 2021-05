Na víceletých gymnáziích začínají jednotné přijímací zkoušky

Všichni mohli podat přihlášky na dvě školy. Ze dvou termínů zkoušek se jim bude počítat pro obě školy lepší výsledek. Pouze jednu přihlášku si podala čtvrtina zájemců.

Kvůli výuce na dálku se u zkoušek stejně jako loni prodlouží čas. Na vypracování testu z matematiky budou mít žáci 85 minut, tedy o čtvrt hodiny déle než v minulosti. Test z češtiny potrvá 70 minut, což je proti dřívějšku o deset minut víc.

O studium na osmiletých gymnáziích bude usilovat asi 19.200 žáků pátých tříd. To je zhruba o 1800 méně než loni. Na poklesu zájmu se podle Cermatu mohlo projevit i distanční vzdělávání v uplynulém roce. Šestiletá gymnázia ale takový úbytek nezaznamenala. Dostat by se na ně chtělo kolem 5500 sedmáků, tedy přibližně o stovku méně než před rokem.

Průměrný celorepublikový převis poptávky po studiu na osmiletém gymnáziu klesl meziročně z 206 na 187 uchazečů na 100 míst v prvním ročníku. V šestiletých gymnáziích se snížil jen mírně ze 401 na 391. V Praze a ve Zlínském kraji převis poptávky na šestiletých gymnáziích naopak vzrostl.

Kvůli opatřením proti koronaviru se letos děti na zkoušky připravovaly převážně z domova. Páťáci chodili do školy od září do 14. října, potom od konce listopadu do Vánoc a nakonec 12. dubna nastoupili k rotační výuce, při které se střídají po týdnu doma a ve škole. Sedmáci měli prezenční výuku ještě méně. Kromě září a části října se do školy podívali při střídavé výuce v prosinci a pak v polovině Česka od tohoto pondělí.

Jednotné přijímací zkoušky jsou na víceletá gymnázia povinné. Jejich výsledek musí tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení uchazeče. Výjimkou jsou sportovní gymnázia, kde to může být 40 procent. Minimum bodů nutné pro přijetí stát nestanovil. Školy mohly jednotné testy doplnit vlastními zkouškami.

Jednotné testy vyhodnocuje Cermat. Ředitelé škol výsledky obdrží 19. května. Pořadí uchazečů by pak měli zveřejnit do dvou pracovních dnů. Náhradní termíny zkoušek budou 2. a 3. června, jejich výsledky školy oznámí nejpozději 16. června.