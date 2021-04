Na vlastní bydlení už střední třída nedosáhne. Byty v Brně za rok zdražily o čtvrtinu

V brněnské nabídce je aktuálně 483 volných bytů v novostavbách. Během prvního čtvrtletí se do ní dostalo celkem 324 bytů, nicméně tři čtvrtiny z nich byly v jednom jediném rezidenčním projektu. Přestože byty neustále zdražují a metr čtvereční nyní vyjde v průměru na téměř 109 tisíc korun, kolem 40 procent těchto nově nabízených bytů je již rezervovaných. „Kdyby se do prodeje tento významný projekt nedostal, v brněnské nabídce by bylo jen 244 volných bytů, což je extrémně nízké číslo. Město by proto mělo co nejdříve představit plán, jak se mají rezidenční projekty rozvíjet, jinak se tento raketový růst cen nezastaví,“ varuje Alexej Veselý, výkonný ředitel společnosti Trikaya. Ceny žene vzhůru především zkostnatělé územní plánování spolu s pomalými a náročnými povolovacími procesy nových staveb, ale také zdražování pozemků a stavebních prací včetně materiálů.

Po vzoru západních zemí bude většina bydlet v nájmu

Přesně před rokem stál nový byt v nabídce o milion korun méně než nyní, meziročně to představuje zdražení v průměru o 27 procent. Nejvíce zdražily momentálně nejžádanější garsonky, a to o celých 34 procent. Našetřit si na ně zájemci musí necelé čtyři miliony korun. „Alarmující není jen meziroční zdražení, ale také enormní růst cen v posledním čtvrtletí, který je nyní kolem 12 procent. Na vlastní byt tak každé další tři měsíce nedosáhne větší procento lidí střední třídy a ve velkém se začne přecházet do nájemního bydlení, což pouze podporuje skupování bytů velkými hráči a nemovitostními fondy. Běžní občané se zájmem o vlastní nemovitost se budou i nadále stahovat za hranice Brna a porostou náklady na infrastrukturu i provoz města,“ upozorňuje Alexej Veselý. Nabízeným bytům aktuálně dominují garsoniéry, jichž je přesně polovina, a byty v lokalitě Brno-střed, kde se jich nabízí kolem 60 procent.

V Brně začínají být byty jen pro investory

Během prvního kvartálu se prodalo celkem 249 nových bytů. Ačkoliv je to o třicet méně než za stejné období v loňském roce, byla jejich celková hodnota o devět procent vyšší, a to 1,37 miliardy korun. Průměrný byt o velikosti 60 metrů čtverečních kupovali zájemci za 5,5 milionu, na což například mladé rodiny často nemohou dosáhnout. „Do hry o brněnské nemovitosti se pustili kromě investorů, které láká vidina zisku, i spekulanti, kteří tu dříve nebývali běžní. Ti mají řadu bytů, v nichž nikdo nebydlí, a slouží tak pouze k uchování hodnoty. Tento trend podpořil jednak sám dramatický růst cen, ale také zrušení daně z nabytí nemovitosti, která právě od krátkodobých spekulativních nákupů částečně zrazovala,“ doplňuje František Šudřich, obchodní ředitel společnosti Trikaya.

Naděje na pokles cen nových bytů uprostřed Brna je mizivá. Poptávka po nich je stále stabilní. Vlastní levnější bydlení tak budou Brňané vyhledávat zejména v okrese Brno-venkov, kde se průměrná cena za metr čtvereční drží na 63 tisících korun. Bytová nabídka je tam však značně omezená, podobně jako nabídka rodinných domů, jejichž cena se pohybuje od 6,7 do 21,6 milionu korun.