Načasování Feriho kauzy je podezřelé, koalice Spolu přišla o populární tvář a může u ní nastat pnutí, říká politolog

Nezastírá, že složení poslaneckého mandátu Dominika Feriho k posledním květnu a hlavně jeho odstoupení z předvolební pražské kandidátky koalice Spolu, na které byl čtyřkou, je velkou ztrátou pro celkovou alianci i TOP 09. Politolog Ladislav Mrklas je přesvědčený, že nejmladší zákonodárce, který cílil především na mladé a prvovoliče, byl pro mnohé atraktivním tahákem. Jen na Instagramu jej sledovalo přes milion příznivců a v době největší koronavirové pandemie benjamínkům tlumočil vládní restrikce pro ně do přijatelné rétoriky. „Koalice Spolu a především TOP 09 přišla o výraznou tvář, jakou se nemůže chlubit žádná strana, hnutí či aliance. Například ani Piráti nemohli Ferimu konkurovat. Ano, jsou populární mezi mladými, ale tak výraznou personu, jakou představoval poslanec Feri, nemají,“ míní.

TOP 09 je v situaci, kdy partnerům nemá co nabídnout

Bývalý prorektor vysoké školy CEVRO Institut připouští, že uvnitř koalice SPOLU tvořené z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, může nastat určité pnutí. „TOP 09 nyní přišla o svůj hlavní triumf, kterým oba partnery oslňovala. A nyní je v situaci, že nemá téměř co nabídnout. Vždyť Dominik Feri svou popularitou a nejen u mladých zastínil i předsedkyni strany Markétu Adamovou Pekarovou. Současný stav proto může vyvolávat určité napětí v alianci.“

Politický analytik se zdráhá říci, zda Feriho obvinění ze sexuálního obtěžování je už součástí předvolebního boje, když kauza vyplavala na povrch čtyři měsíce před sněmovními volbami a jsou v ní zmiňovány i šest let staré případy. „Načasování případů je opravdu podezřelé a někomu se nynější aféra může hodit.“ Na druhou stranu expert upozorňuje, že jde o investigativní žurnalistiku. „A proto novináři dlouhodobě dávali dohromady různé střípky a teprve teď s nimi vyšli na veřejnost. Je nutné si ale uvědomit, že nařčení vytáhla dvě levicová média, která nemají radost z úspěchů pravice,“ tvrdí na adresu redakcí Deníku N a Alarmu, které s aférou přišly.

Odborný asistent na katedře politologie a mezinárodních vztahů CEVRO Institutu odmítá predikovat, o kolik prvovoličů, kterých je čtyři sta tisíc, přišla koalice Spolu Feriho odstoupením. „Nikdo zatím ani neudělal žádný relevantní průzkum, komu nejmladší voliči fandí. A tak je nemožné říkat, že nyní posílí Piráti s Hnutím STAN, anebo například SPD. Podobné předpovědi mně nepřijdou seriózní. Ovšem už nyní je jasné, že aliance Spolu musí najít někoho, kdo mladé zaujme a převezme Feriho roli.“

Expert na volební a stranické systémy netuší, jak moc může údajný sexuální skandál ještě zasáhnout koalici Spolu. „Pan Feri sice po vypuknutí aféry hned odstoupil, a to bez jakýchkoli výmluv, ale my nevíme, zda někteří představitelé aliance o jeho problému nevěděli delší dobu a takzvaně jej netutlali či nechtěli zametat pod koberec. Pokud by se něco takového potvrdilo, koalice by byla velice poškozena,“ soudí. Tvrdý dopad by mohlo mít i zjištění, že někdo další ze seskupení má obdobnou patálii. „Jestli u někoho stejný problém doutná, pak se Spolu ocitnou ve velkých obtížích.“ Zatím Mrklas ale rozumí, proč se aliance hromadně neomluvila. „Vše je zatím ve stadiu tvrzení proti tvrzení. Nikdo doposud nepřinesl klíčové důkazy. A v případě, že by se politici ODS, TOP 09 a lidovců začali hromadně ospravedlňovat, mohlo by jejich počínání vyvolat dojem kolektivního přiznání, což by nikomu neprospělo, ba naopak.“

Kuberovy bonmoty na feministky nebyly napadnutelné

Komentátor je přesvědčený, že současná aféra se projeví na politické scéně. „Konkrétně poznamená chování mužských představitelů. Může se stát, že nějaký projev či vyjádření, nad nímž by se dříve nikdo nepozastavil, nyní bude považován za nekorektní až skandální. Proto se domnívám, že politici se k ženám nyní začnou chovat jako k mužům, nebudou raději mezi pohlavím dělat žádné rozdíly, aby nezavdali příčinu k nevhodnému vystupování.“ Jakýkoli přešlap by se mohl kterémukoli politikovi šeredně vymstít. „Letošní předvolební kampaň totiž bude nejšpinavější od Listopadu 1989. A já se domnívám, že už začala. Budou se na oponenty vytahovat letití kostlivci ze skříní. Máme se na co těšit,“ konstatuje.

Specialista na tuzemský systém má dojem, že se ze sexuálního či domácího násilí stane před volbami velké politické téma, které bude polarizovat společnost. „Když si uděláte svodku přehledu tisku z tohoto týdne, zjistíte, jak moc se píše o domácím násilí v době covidu či o sexuálním nátlaku. Naplno zde ožívá Hnutí Me Too a mnohé strany jej mohou zařadit do svého programu. Ze současného stavu ale mohou nejvíce vytěžit strany, které se budou prezentovat radikálními názory.“

Mrklas se v souvislosti s Feriho nařčením ze sexuálního nátlaku pozastavuje u zesnulého předsedy Senátu za ODS Jaroslava Kubery, který svou rétorikou dráždil feministky a někdy balancoval až za pověstnou hranou. „Ano, jeho bonmoty jsou legendární, třaskavé, ale musíme zmínit, že nebyly napadnutelné, a tak se pohyboval úplně v jiné rovině, než z čeho je pan Feri v současnosti nařčen,“ vzpomíná na Kuberu, který v době, kdy byl primátorem Teplic dobře poznal Feriho, jenž vykonával na severu Čech pozici nejmladšího radního.

Politolog zatím nedovede říci, zda koalice Spolu na aktuální aféru v podzimních sněmovních volbách doplatí. „Je strašně těžké predikovat, co se stane. Do voleb chybí ještě čtyři měsíce a hodně se může změnit.“ Lidé podle něho teď žijí tím, že při polevení koronavirové pandemie konečně mohou vyrazit na dovolenou do zahraničí. „A do vlasti se mohou na konci prázdnin vrátit v úplně jiném rozpoložení, než jsou nyní. Proto si myslím, že uspějí ti, jejichž marketingu se podaří nejlépe vystihnout náladu a atmosféru ve společnosti. Pro všechny však bude nutností vyhnout se veškerým skandálům či jim odolat,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Ladislav Mrklas.