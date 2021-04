Naděje na záchranu indonéské ponorky se zmenšuje, posádce došel kyslík

Ponorka se pohřešuje od úterý, kdy se ztratila během námořního cvičení poblíž ostrova Bali. Dnes se do záchranné operace zapojil i americký pátrací letoun a australská fregata vybavená sonarem, uvedla agentura Reuters.

Ponorka KRI Nanggala-402 byla vyrobena před 44 lety a odborníci stále častěji zmiňují možnost, že plavidlo mohlo implodovat, když se potopilo do větší hloubky, než jeho konstrukce dovoluje. Indonéská armáda uvedla, že i kdyby byla ponorka nepoškozená, zásoby kyslíku na palubě by stačily maximálně do dnešního rána.

"Budeme pokračovat v pátrání, dokud ji nenajdeme, a to bez ohledu na výsledek," řekl mluvčí armády Djawara Whimbo.

Na moři ponorku hledá dvacítka indonéských lodí a čtyři letadla, kterým pomáhá i letoun P-8 Poseidon americké armády a australská fregata HMAS Ballarat vybavená sonarem. Do akce se má dnes zapojit i singapurské námořnictvo a záchranné lodě z Malajsie.

Šedesát metrů dlouhá, dieselovým motorem poháněná ponorka vyrobená v Německu se odmlčela během cvičení, kdy měla odpálit torpéda. Spekuluje se o tom, že havárii mohla způsobit porucha napájení, která by ponorce znemožnila manévrovat.

Ponorka je podle armády je schopná vydržet ponor zhruba do hloubky 500 metrů, pak už by nevydržela tlak vody. Na místě, kde se plavidlo pohybovalo, leží mořské dno v hloubce až 1500 metrů. Informace o zásobách kyslíku na palubě byly pouze orientační a někteří odhadují, že kyslík došel už dříve.