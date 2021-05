Navalnyj žaluje Putinova mluvčího Peskova, soud žalobu přijal

Oznámil to dnes na svém webu list Kommersant s připomínkou, že dříve soud dvakrát ponechal Navalného žalobu bez posouzení kvůli formálním nedostatkům.

Navalnyj podal na Peskova žalobu kvůli nactiutrhání ještě loni v listopadu, následně letos v březnu. Peskov se k žalobě odmítl vyjádřit. Známý kritik poměrů v Rusku žaluje mluvčího Kremlu za tvrzení, že se prý při obviňování prezidenta Vladimira Putina z odpovědnosti za svou otravu řídí instrukcemi CIA.

Navalnyj žádá soud, aby Peskovovy výroky uznal za neodpovídající skutečnosti a poškozující jeho čest, důstojnost a pověst a nařídil mluvčímu, aby na webu Kremlu zveřejnil dementi svého vyjádření.

Navalnyj loni v srpnu zkolaboval při vnitrostátním letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Letoun musel přistát v Omsku, kde byl opozičník hospitalizován. Později úřady svolily s přepravou pacienta v bezvědomí do Berlína, kde se se zotavil. Podle Německa byl kritik Kremlu otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, kterou vyvíjel někdejší Sovětský svaz.

V rozhovoru, který loni 1. října vyšel v časopise Der Spiegel, Navalnyj prohlásil, že považuje za strůjce své otravy ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Tvrdím, že za zločinem stál Putin, a nemám žádné další verze toho, co se stalo," řekl Navalnyj. "Neříkám to, abych si polichotil, ale vycházím z faktů. Hlavním faktem je novičok," uvedl. Pokud by za činem nebyl Putin, bylo by to podle Navalného ještě horší. "Pokud by přístup k této bojové látce neměli tři lidé, ale 30, pak by to byla celosvětová hrozba. To by bylo strašné," řekl.

Kreml odmítl obvinění jako "zcela neopodstatněné a nepřijatelné" a pomlouvačné. Putinův mluvčí Peskov uvedl, že s Navalným pracují "v těchto dnech specialisté americké CIA" a že to "není poprvé, co mu dávají různé instrukce".

Západ naléhal na Rusko, aby Navalného otravu objasnilo, ruské úřady ale odmítly zahájit vyšetřování. Evropská unie za otravu uvalila sankce na Putinovy spolupracovníky. Rusko odpovědělo odvetnými sankcemi. Úřady poslaly Navalného na dva a půl roku za mříže poté, co se v Německu zotavil z otravy a vrátil se do vlasti.