Návrat dětí do pražských škol byl bez potíží, chybí ale testy

Děti se dnes ve škole bez potíží otestovaly na covid-19. Některé základní školy ale nemají dost testů na příští týden, vyřešit situaci jim pomáhají mimo jiné zřizovatelé. Vyplývá to z vyjádření ředitelů škol, které dnes oslovila ČTK.

Žáci se dnes vrátili na druhý stupeň základních škol v Praze a šesti dalších krajích. Jejich třídy se budou ve výuce střídat po týdnu ve škole a doma. Platit to bude i pro nižší stupeň víceletých gymnázií. Ve stejných krajích také budou moci chodit do školek všechny děti.

"Všechno bylo bez problémů. Děti přišly podle instrukcí včas. Je pravda, že byly všechny otestovány ve třídách, nikdo nebyl pozitivní. Máme minimum dětí, které nepřišly, protože rodiče si nepřejí testování. Je to řádově do deseti z pěti tříd druhého stupně," řekl ředitel ZŠ Drtinova v Praze 5 Libor Šrámek. Antigenních testů na covid-19 má škola zásobu ještě do konce tohoto týdne, dál ale už ne. Kvůli opakování tendru Správy státních hmotných rezerv by jí od příštího týdne chyběly a nepomůže jí ani změna testování na prvním stupni z frekvence dvakrát týdně na jednou týdně. Ředitel se proto chystá požádat o doplnění testů Národní pedagogický institut. Ministerstvo školství minulý týden školy informovalo, že krajská pracoviště institutu budou mít k dispozici 375.000 antigenních testů.

Dostatek testů na příští týden nemá ani ZŠ Jana Masaryka v Praze 2. Spotřeba se podle ředitelky Ivy Vláškové minulý týden zvýšila. "My jsme ještě testovali děti, které byly na konzultacích, a děti, které šly z deváté třídy na přijímací zkoušky," vysvětlila. Podle ní škola proto po poradě se zřizovatelem už objednala testy od firmy, která jí dodává také třeba hygienické potřeby. "Objednali jsme takové množství, aby to stačilo zhruba na 14 dní, snad pak už něco přijde od státu," řekla. Dnešní návrat části dětí na druhý stupeň byl podle ní jinak bez potíží.

Žádné větší problémy nezaznamenal ani ředitel ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze 7 František Rada. Testy na covid-19 podle něj možná škole vydrží do příštího čtvrtka, přesněji se to ale ukáže až začátkem příštího týdne, uvedl. "Pokud by to nestačilo, zřizovatel řekl, že je připraven to řešit," dodal.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého byl první den návratu žáků sice hektický, ale zvládl se i díky zkušenostem z předchozích rozvolňování. Masarykova ZŠ v pražských Klánovicích, kterou řídí, má testů dost. Na prvním stupni totiž již v dubnu přešla na PCR testy, takže jí zbyly zásoby antigenních testů na 14 dní, které nyní může používat na druhém stupni.