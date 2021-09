KOMENTÁŘ: Babiš kvůli volbám obětuje životy Čechů. Už podruhé

Opatření se politikům nehodí. Nejde o nejsilnější předvolební téma a navzdory tomu, že počty nakažených rostou, vláda naopak rozvolňuje. Jistě, můžeme tvrdit, že situace letos díky očkovaným nebude tak hrozná, jako loni, je ale třeba si uvědomit, že část české populace stále očkována nebyla, a díky mizerné komunikaci vlády zřejmě ani nebude. A také fakt, že očkování je funkční jen do určitých mezí.

Ačkoliv je primárním úkolem vakcíny zabránit nejtěžší formě covidu, ani očkovaní lidé nemají jistotu, že se nenakazí a neskončí na několik týdnů v karanténě či na nemocenské. To ekonomice rozhodně neprospěje. Co pak neprospěje nikomu jsou lidé hospitalizovaní a mrtví. A těch jsme loni měli enormní množství. Vláda loňský podzim podcenila, výsledkem čehož byl exponenciální nárůst nakažených, který vyvrcholil rekordním denním počtem 17 775 na přelomu roku.

Navzdory povolebním snahám vlády šíření nemoci zastavit Česko od 20. září až do 11. dubna nezažilo jediný den, kdy by přibylo méně než tisíc nakažených. Částečné utlumení v průběhu podzimu situaci nijak dlouhodobě nevyřešilo a nakonec musela vstoupit v platnost tvrdá opatření, včetně omezení pohybu mezi okresy, nočního zákazu vycházení, či opakovaného uzavírání restaurací.

V této souvislosti stojí za to se podívat, jak předseda vlády Andrej Babiš komunikoval covid před touto drtivou pandemickou vlnou. Například 9. září loňského roku v předtočeném videozáznamu na Národním průmyslovém summitu v Praze řekl, že vláda už nebude zavádět omezení ekonomického charakteru.

O den později tvrdil, že chytrá karanténa funguje a vše je pod kontrolou, ačkoliv už tehdy bylo jasné, že není. A o pár dní dříve dokonce vyzval českou pobočku Světové zdravotnické organizace (WHO), která varovala před záměrem odklonit se od trasování kontaktů nakažených, aby mlčela.

Babiš se před krajskými volbami snažil utlumit jakékoliv pochybnosti o tom, že by jeho vláda nezvládala pandemii. A do jisté míry se mu to i povedlo, získal pětinu hlasů a utekl o zhruba 10 a více procent ostatním stranám. Za jakou cenu si jistě z novinových titulků následujících měsíců pamatuje každý.

Počty nakažených ale stoupají i letos, a zatím se zdá, že zanedlouho začneme opět atakovat tisícovku pozitivních denně. Nemocnice se zatím podle statistik neplní tak, jako loni, daleko od toho ale nejsou. A i když je nadpoloviční většina Čechů očkována, je třeba brát v potaz, že účinnost vakcín podle dostupných informací postupně vyprchává, ale i fakt, že stále zbývají miliony lidí, které dávku nemohou mít, nedostaly nebo odmítají.

Důvody, kvůli kterým se lidé nechtějí očkovat, jdou také na vrub neschopnosti Babišovy vlády a jemu podřízených ministrů, jde však o segment, který je třeba považovat za potenciální osoby s vyšším rizikem hospitalizace a úmrtí, než u očkovaných. A není jich málo. Velmi rychle se tak při nepříznivé epidemiologické situaci může loňská situace opakovat, i když věřme, že ne v tak rozsáhlém měřítku.

To ale vládní představitele zatím moc nezajímá. Školy sice objednávají testy a hovoří se o případných lokálních opatřeních, je ale otázkou, kdy se začne něco dít. Jisté je, že před 9. říjnem to nebude.

Do té doby nezbývá než se smířit s tím, že Babiš zkrátka nevnímá realitu a opakuje své chyby. Jinak by po roce nemohl opět přijít s výrokem "best in covid", který je výsměchem všem mrtvým během pandemie. Jak jinak si vyložit, že jej na twitteru zopakuje znovu, a dokonce s dovětkem "po roce to zase platí."

Česko spolu s Maďarskem (vezmeme-li v potaz členy V4, na které Babiš výrok směřoval) jsou mezi pěti státy s největším počtem mrtvých v přepočtu na populaci. Zjednodušeně řečeno jsme jedni z nejhorších na světě a vláda situaci absolutně nezvládla. Pokud je toto podle Babiše "best in covid", děsme se toho, co je "worst in covid".

Pokud ale budeme pandemii nadále ignorovat a pouze sbírat hlasy voličů, dost možná to brzy poznáme. Větší službu národu by přitom udělala konečně pořádná kampaň pro podporu očkování proti covidu nebo chřipce, která bude brzy také velkým tématem, než obrážení volebních mítinků.

Správný politik obětuje sám sebe pro dobro národa, Babiš obětuje národ pro své vlastní dobro.