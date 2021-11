KOMENTÁŘ: Babiš se už nemůže dočkat, až předá moc. Fialovo avizované jmenování je malým světélkem v potemnělé zemi

Do hry už málem opět vstupovala aktivace článku 66 Ústavy České republiky, který by Poslanecké sněmovně i Senátu umožnil dočasně zbavit pravomocí prezidenta, pokud by nebyl schopen vykonávat svůj úřad ze závažných důvodů. Nikdo totiž netušil, jak dlouho si nejvyšší ústavní činitel pobude v nemocnici, když měl pozitivní test na covid-19. Další zádrhel v postupném předání moci už by představoval velkou komplikaci pro zemi, která se nikam neposouvá. Pod Babišovým vedením totiž stojí země nad propastí. Pandemie sílí a počet nakažených denně smutně trhá rekordy, navíc hrozí africká riziková mutace, ale hlavně umírají lidé a nemocnice jsou pomalu zahlceny.

Opatření jsou nelogická, proto umírají další lidé

Kromě toho státu hrozí ekonomický kolaps, z něhož se už nemusí probrat. Vláda v demisi si za rukojmí opět vzala živnostníky, které zase omezuje, a tak je nutné jim vyplácet kompenzační bonusy, což povede k dalšímu drancování státního rozpočtu. Je zapotřebí například řešit i energetickou krizi, která se kvůli rostoucím nákladům může zvrtnout v energetickou chudobu. Kabinet neschopných však pokračuje ve své dehonestaci, a to nečekanými a nelogickými restrikcemi. Vyhlášení nouzového stavu sice budoucí garnitura respektuje, ale správně si pokládá otázku, zda spíše opět neposlouží v rozjezdu nekontrolovaných nákupů mimo zákonný rámec.

Jmenování Petra Fiala premiérem a následné posvěcení vlády, které ještě chvíli potrvá, jistě vše špatné okamžitě nevyřeší, ale lze predikovat, že rozhodování nového kabinetu bude racionálnější, srozumitelnější. Jak ale nedělní akt proběhne, nikdo předpovědět nedokáže. Říci, že se tak stane při dodržení všech platných hygienických opatření je abstraktní. Zeman je infikován a měl by být v karanténě jako každý normální člověk, pokud nechce riskovat protiprávní jednání. I když se snaží napomoci zrodu nové exekutivy, opět si dělá věci po svém. Pokud by se s Fialou sešel osobně, ohrozil by zdraví budoucího premiéra a Zeman by potvrdil, že jako mocný muž odmítá respektovat pravidla, která si ohýbá podle svého. Fiala tak ještě do funkce nenastoupil a už jsou před ním neřešitelné obzory. Nejvyšší ústavní činitel chce urychlit předání moci, ale paradoxně ji nedodržením hygienických restrikcí může na dlouhou dobu přibrzdit.

Premiéra Andreje Babiše v demisi jistě netěší, že stále se svým souborem neschopných vládne dál. Není pochyb o tom, že už se těšil, jak v tomto čase bude tepat budoucí kabinet za jeho počínání v koronavirové pandemii a sám si bude užívat roli opozičního politika. Určitě si plánoval, jak v Poslanecké sněmovně bude plamenně řečnit a rozdávat rozumy, kterých se mu jako ministerskému předsedovi ale nedostávalo. Místo toho národ pozoruje, jak se doslova topí v sílící pandemii.

A tak informace, že prezident Miloš Zeman bude v sobotu propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice, ačkoli byl pozitivně testován na covid-19, je malým světélkem v potemnělé České republice. Nastane totiž pozvolné předání moci demokratické pětikoalici, která uspěla ve volbách. Avizované nedělní jmenování Petra Fialy premiérem, by mohlo ukončit chaotické a nebezpečné panování Andreje Babiše, neboť jeho nesystematická a nelogická opatření nedokáží zabránit dalšímu umírání lidí.

Jeho vláda se z předchozích přešlapů absolutně nepoučila a bohužel v nich dále pokračuje. Opět si za své rukojmí vzala živnostníky. Člověk nemusí být epidemiologickým expertem, aby věděl, že nové restrikce jsou nelogické. Kabinet například zruší vánoční trhy, ale farmářské ponechá a navíc jí vůbec nevadí návaly zákazníků v obchodních centrech. Venku pod širým nebem tak podle něho hrozí větší riziko nákazy než ve vnitřních prostorách. Navíc každému návštěvníkovi vánočních trhů před vstupem měla být zkontrolovaná bezinfekčnost, což se jeví ve velkých obchodních centrech jako takřka nemožné.

Naprosto scestné rozhodnutí je pro prodejce téměř likvidační. Mnozí už za své náklady nakoupili zboží, které později nikde neprodají, protože je specifické jen pro danou roční dobu. Vláda prostě z minuty na minutu zrušila vánoční trhy, které se navíc už někde pozvolna rozběhly. A přitom jasně nedeklarovala, jaké kompenzační bonusy zúčastněným poskytne, pouze organizátorům a prodejcům vzkázala, že opatření potrvají třicet dní, po této lhůtě už ovšem skončí advent.

Ve Varech švejkují, dřívější buly zajistí plnou halu

Do svízelné situace se tak opět dostávají restaurace a bary, které musejí mít od 22 hodin do 4:59 hodin zavřeno. Babiš se tak zase domnívá, že virus bude útočit právě v těchto hodinách. Navíc za celou dobu pandemie nikdo z jeho odborníků neprokázal, že by gastronomie byla centrem ohniska nákazy. A tak znovu zavedené restrikce bude mít za následek nevítané shromažďování hostů. Po zavření oblíbených podniků budou u nich popíjet, anebo si dávat dostaveníčko v garažích, sokolovnách, kde jistě nikdo jako v restauracích nebude dodržovat základní hygienická pravidla. Na soukromá noční víkendová party se tak dostaví i neočkovaní, což bude mít za následek další šíření infekce, zahlcení nemocničního systému a umírání dalších lidí. Je tragické, že Babiš i jeho vazal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ignorují, jak zmíněná opatření dopadla nedávno a jaké měla následky.

Nečekaná rozhodnutí ze strany vlády tak v českém národu probouzí typickou švejkovskou povahu. Zářným příkladem je hokejový klub HC Energie Karlovy Vary, které ve 26. kole extraligy na zápas s Mladou Boleslaví nebudou omezovat kapacitu haly, ačkoli od dnešního dne platí, že na sportovní utkání může jen tisíc lidí. Ale až od 18 hodin. Ovšem úvodní buly ve střetnutí na západě Čech bude vhozeno o půl hodiny dříve, tedy v době, kdy ještě platí stará pravidla. Klub tak umožní vstup očkovaným anebo těm, kteří předloží doklad o prodělané nemoci. Pokud chce Babišův kabinet dělat jakákoli opatření, měla by být srozumitelná, jasná a platit by měla úderem půlnoci. Pak vznikají takové humorné momenty jako v Karlových Varech, ale následky mohou být fatální. Opět mohou vést k zahlcení zdravotnických zařízení a holého boje o život už pomalu bezmocného personálu.

Babiš se svou dosluhující vládou stejně jako loni promrhal letní prázdniny. V nich měl klást obrovský důraz na třetí očkovací dávku pro nejvíce ohroženou skupinu, kterou jsou senioři. Nízká čísla během dovolených zase kabinet ošálila. Ano, tentokrát ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řečnil, že na podzim se situace pravděpodobně zhorší, ale už si k pultíku nevzal koncept, jak hodlá krizi řešit. Místo toho si zřejmě plánoval, jak se po volbách jako diplomat ujme role velvyslance české ambasády ve Finsku, v Helsinkách. Nyní se snaží společně s Babišem národ vyburcovat k očkování, ale této aktivity se měli ujmout přesně před rokem, kdy však veškerou propagaci naprosto ignorovali. Tehdejší ministr Jan Blatný se svým týmem jen vymyslel trapný plakát s injekcí stříkačkou, která spíše pro svůj vzhled odrazovala k vakcinaci.

První úkol šéfa ODS zní jasně: nenakazit se od Zemana

Byl to právě Babiš, který ještě loni v polovině září koronavirus v Poslanecké sněmovně bagatelizoval a pomalu se prezentoval jako odpírač. Zodpovědné zákonodárce vyzýval 17. září 2020, aby už přestali pořád dokola řešit covid-19 a věnovali se užitečným věcem jako je například schválení zahrádkářského zákona, neboť i mladí si rádi na svých záhonech vypěstují domácí zeleninu. A když je nejhůře, pak nastoupí Babišova obehraná rétorika, že za vše může opozice respektive nastupující garnitura, která nespolupracuje, a jejich rozhodnutí jen kritizují. Premiér tak neustále útočí na kandidáta ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, o němž neustále říká, jak je „mimo mísu“ a pomalu jej už nyní vyzývá k demisi, ačkoli se ještě úřadu vůbec neujal.

Vkládat do předsedy ODS Petra Fialy přehnané ambice je ošidné. Ani pod jeho taktovkou nepůjde vše hladce. Sám si uvědomuje, že ho s novým souborem ze Strakovy akademie čeká řada nepopulárních kroků. Ale jistě se dá předpokládat, že vydaná nařízení nebude měnit z minuty na minuty, opatření budou racionální, nikoli nelogická. Na politickou scénu přichází muž, jemuž kritici vyčítají absenci charizmatu, ale jeho hlavní devizou je právě rozvaha a promyšlenost. Zmatkování mu bylo doposud cizí. Sympaticky se jeví jeho názor, že s covidem-19 se budeme muset naučit žít. Je tak patrné, že už nebude omezovat živnostníky, kteří jsou už po téměř dvou letech pandemie pomalu ekonomicky zruinovaní.

Profesora politologie čeká maraton náprav, včetně zkrocení státního rozpočtu a provedení důchodové reformy, na kterou čekají Husákovy děti i mladší generace, z níž by se jinak v penzi stali žebráci. Aby Petr Fiala mohl začít plnit určité naděje, čeká jej nelehký úkol. Nesmí se v neděli v Lánech při jmenování premiérem nakazit od prezidenta Zemana.