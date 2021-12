KOMENTÁŘ: Babišova vláda víc slibovala, než konala. Pak nenáviděným EET zaklekla konkurenci

Hnutí ANO se vždycky tvářilo, že jedním z jeho klíčových bodů, kterým chce oslovit většinu tuzemské populace, je boj s korupcí. Tomu podřídilo všechno. Od podivné mluvy jeho představitelů, a především samotného Andreje Babiše, až po počiny jako EET (elektronická evidence tržeb). Za zdánlivě líbivé sliby, které v řadě případů i dávaly smysl, se postavily kdysi zářivé hvězdy, dnes ovšem (raději) již bývalí exponenti hnutí. Mimochodem ‒ z hvězd, které s úsměvem do televizních kamer tvrdili, že Andrej Babiš to opravdu myslí upřímně (omlouvám se autorovi původního citátu), dnes již u populistů zůstal vskutku jen málokdo. Seznam vyhozených nebo těch, co odešli dobrovolně z hnutí ANO, je opravdu dlouhý. I to svědčí o tom, jak a proč se sliby v ANO slibují a skutky (ne)konají.

Ale účet už byl sestaven. A nutno říct, že s hostinským. Server Demagog.cz, který od roku 2013 funguje hlavně jako - saturninovým slovníkem řečeno - „kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru“, totiž díky aplikaci Ověř to! umožňuje ověření si jakéhokoliv výroku politiků, který se objeví ve veřejném prostoru. Ve spolupráci s Nadačním fondem pro nezávislou žurnalistiku si vzal na paškál padesátku slibů populisty Babiše, se kterými vstupoval do vlády v roce 2018.

Výsledky napovídají, že to, jak si dle webu Demagog.cz vláda vedla v plnění slibů v oblasti hospodářství, životního prostředí, sociálního státu, vzdělanosti, právního státu a bezpečnosti, bylo podobné jako za poslední dva roky jejího rozhodování v pandemii. A to je smutné čtení. Rozhodnutí měnící se téměř každý den, nulová konzistence, rozhodování podle tweetu uživatelů, snad z rubriky Čau lidi, a ve výsledku spíše chaos než systémová řešení a náprava chyb nebo problémů. A to i přes zdánlivě „dobrá“ čísla v hodnocení. Každopádně z vyhodnocení padesátky oněch slibů, které zmíněné organizace uspořádaly do třech kategorií hodnocení vyplývá, že vláda z nich splnila 22 slibů (44 %), 13 splnila částečně (26 %) a zbývajících 15 slibů porušila (30 %).

Pokud by měl tento komentář hodnotit každý ze slibů vlády, byl by to opravdu nekonečný text. Vezměme proto výsledek touhy zavést a zprovoznit vlajkovou loď druhé Babišovy vlády, totiž ono zmiňované EET. Jeho model fungování, ale především poté schvalování, ukazuje na něo opravdu hodně shnilého ve státě českém, což odhalilo právě Babišovo vládnutí. Ukazuje nejen na to, že politiky nezajímají potřeby či zájmy státu, lidí v něm žijících, ale i úplně na něco jiného. Andrej Babiš a jeho lidi nebyli nejen schopni prodiskutovat, ale ani zcela jasně prosadit v zájmových a nejrůznějších profesních sdruženích a nakonec ani v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky takovou formu smysluplné elektronické evidence tržeb, která by byla respektovanou a uznávanou autoritou před daňovými úniky a plněním daňových povinností. Nakonec, a to je typické i pro řízení současné covidové pandemie ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, se z EET stal nenáviděný, nechtěný a proklínaný nástroj neschopné ministryně financí Aleny Schillerové, které pomáhal snad jen k tomu, aby „zaklekávala“ nepohodlné firmy a konkurenty holdingu Agrofert Andreje Babiše.

Co na tom, že online registrace tržeb je způsob jejich evidence, kdy jsou údaje o každé transakci obchodníka online posílány na státní správu? A ta tak může systémově ověřovat veškerou daňovou a finanční problematiku v zemi. Co na tom, že systémy úspěšně fungují třeba v Chorvatsku, v Maďarsku, ve Slovinsku nebo na Slovensku? Kvůli neschopnosti komunikovat, přistupovat na rozumné kompromisy a sledovat zájem státu, lidí a firem v něm, tu je kvůli populistům vykopán i ve smysluplné věci příkop, který rozděluje společnost. A to i přesto, že evidence tržeb nyní úspěšně funguje v 15 zemích Evropské unie. K účtu od hostinského za vládu levicových populistů z ANO je ale nutné pro tu další politickou reprezentaci dodat i něco se zdviženým prstem: Pokud nebudete umět mluvit s těmi, co nejsou u moci, nebudete umět přesvědčit lidi o tom, že to, co děláte, je v jejich zájmu a pro jejich dobro. A pokud budete měnit svá rozhodnutí každý den podle sociálních sítí, bude váš účet od hostinského za krátkou dobu stejně žalostný jako ten pro ANO. A vidět Babiše se Schillerovou, jak přesvědčují o tom, že EET musíme mít, snad už opravdu nikdo nechce.