KOMENTÁŘ: Češi pijí stále více, zdražování navzdory. Hrozí druhá metanolová aféra?

Ta říká, že v restauracích ve třetím čtvrtletí letošního roku podle analýzy trhu společnosti SharpGrid zdražily z nápojů ve srovnání s jarními měsíci především lihoviny. Mezi těmi, co přidaly v cenách nejvíce, patří především gin, jehož cena vzrostla v průměru o osm procent na 65 korun za 0,04 litru. Jenže ani v tuzemsku milované pivo na tom není s rychle se zvedajícími cenovkami nijak zvlášť dobře. Pivo totiž dle stejného zdroje podražilo v průměru o 2,7 procenta na 38 korun za půllitr.

V relativním klidu tak zatím zůstávají jen nealkoholické nápoje, ale ani u nich si právě v této době nemůže být člověk nijak jistý. Výsledkem zkoumání společnosti SharpGrid je ale zjištění, že od července do září letošního roku nebyly u nealkoholických nápojů zaznamenány nějaké výrazné cenové výkyvy. Dokonce žádné výkyvy. Až na jednu výjimku. A tou byla Kofola, jejíž cena stoupla v průměru o sedm procent na 39 korun za půllitr. Jen připomínám, že aktuální vývoj inflace, a všemožných krizí, promítající se do celkového cenového vývoje, se do aktuálních statistik zatím nepropsal. To přijde později. Takže… Uvidí se, co bude s těmi cenami alkoholu, piva, ale i limonád dál. Navíc, řada pivovarů už v říjnu cenovky navýšila.

Ze zmiňovaných číselných přehledů dále vyplývá, že přes osmdesát procent tuzemské populace neváhá před svátky, obzvláště před nadcházejícími Vánoci, nakupovat alkohol, zlí jazykové dodají, že ve „velkém“. A možná se nelze divit, když: „Alkohol přece zlepšuje náladu, rozveselí a zažene splín, vzniklý z problémů a potíží, se kterými se právě letos musí každý z nás pořádně prát.“ To jsou ty nejčastější argumenty pro. A jistě se objeví i další výmluvy, jako že pití alkoholu pomůže alespoň na chvíli odehnat pocity osamělosti, úzkosti nebo deprese. Jenže specialisté na nemoci spojené se závislostí na alkoholu by k tomu jistě dodali to své. A nebylo by to, bohužel, nic příznivého.

Možná jsou ale obavy z nadměrného pití alkoholu letos o Vánocích zbytečné. Vždyť třeba ze zprávy výzkumné agentury Instant research, publikované letos v říjnu vyplývá, že zatímco se vloni více než polovina Čechů ve výdajích na Vánoce proti předchozím letům neomezovala, letos plánuje až 68 procent lidí právě na Vánoce šetřit. Jistě, většina sice na dárcích, ale… S trochou zjednodušení lze dodat, že drahé láhve s alkoholem můžou být na seznamu uspořených položek vůbec jako ty první. Navíc nutno poznamenat, že sesbíraná data z výzkumu pro Provident Financial byla v září, kdy ještě málokdo tušil, co přinesou cenovky v obchodech, na účtech za energie a benzínu o měsíc dva později. Takže další body pro šetření.

Příznivým výhledům o menším objemu spotřebovaného alkoholu letos na Vánoce může nahrát i to, že ani výhledy na další týdny, co se cen týká, nejsou kvůli vývoji pandemické situace a dalších krizí nijak zvlášť pro cenotvorbu příznivé. Faktem taky je, že položka alkoholických nápojů, respektive její daňová úprava, může sehrát v příštím roce významnou úlohu při nápravách rozvráceného státního hospodaření nejen po covidové éře, ale i po levicově populistické Babišově vládě. Takže ani poté žádné zlevňování a tím větší spotřeba nemusí přijít.

Věřme ale, že rostoucí cena alkoholového pití nezpůsobí znovu nějaký vážný společenský problém, kterým se stala kauza „pančovaného“ alkoholu z roku 2012. A i přesto, že se kvůli rychlému zdražování všech možných položek života objevují stále více zprávy o tom, že právě v alkoholu Češi začínají znovu vyhledávat levné vodky a rumy, je nutné dokola připomínat znovu a znovu, co tyhle aktivity mohou způsobit. Ona zmiňovaná kauza z roku 2012 sice začala jako plán touhy rychle a hodně zbohatnout, ale vyústila v jeden z nejrozsáhlejších zločinů v Česku, navíc s padesátkou mrtvých a řadou dalších, do konce života vážně postižených lidí. Doufejme proto, že po letošních Vánocích nebude znovu společnost muset řešit kvůli vysokým cenám alkoholu další kauzu o míchání lihu se smrtelně jedovatým metanolem.