KOMENTÁŘ: Češi za mobily stále platí přemrštěné ceny. Najde konečně ČTÚ bič na operátory?

Oním bodem má být aktivita Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) skutečně začít něco dělat s tím, že maloobchodní ceny mobilních služeb, zejména dat, jsou v Česku ve srovnání s evropským průměrem výrazně vyšší. A to nejen posledních několik měsíců, ale tak nějak už „pěkně dlouho“. ČTÚ proto vytáhl do boje proti vysokým cenám eso, kterým snad (také věřme) vytře zrak všem nevěřícím Tomášům. A hlavně dlouhodobě ne zlevňování cen za mobilní služby samotnými operátory.

Snad si také v souvislosti o povídánkách o tom, jak by měli nebo neměli mobilní operátoři, jejichž „výdělečný“ rybníček už léta pěkně zapáchá, ale pěkně vynáší, snižovat ceny vzpomenete opravdu se slzou dojetí v oku na bývalou ministryni průmyslu a obchodu za hnutí ANO, Martu Novákovou. To ona se doslova navěky zapsala do dějin české politiky nesmazatelným výrokem o tom (nebudu jí citovat úplně přesně), že mobilní data jsou v Česku drahá, protože každý jen hledá wifi. Takže doporučení, jak snížit datové tarify je ten, aby si každý koupil víc dat.

Logiku to má, což o to. Stejně jako levičácké výprodeje strategických zařízení, jako jsou plynové zásobníky a ropné rafinérie do soukromých rukou. A nesmíme taky zapomenout na tu vodu, že? Je totiž historickým faktem, že třeba ty ropné rafinérie, i kvůli kterým tu platí Češi jak mourovatí za benzín a naftu, ale také plyn, prodaly právě sociálně-demokratické vlády. No jo no.

Ale máte pravdu, milí čtenáři, rozlité mléko se už zpět do hrnce samo nevrátí. Tak třeba opravdu ten návrh ČTÚ, podle kterého jsou ceny za mobilní služby vysoko právě kvůli oligopolu telekomunikačních operátorů T-Mobile, O2 a Vodafone. Velkoobchodní ceny, které nabízí ostatním operátorům, jsou podle ČTÚ dokonce vyšší než ty maloobchodní a znemožňují virtuálním operátorům nabízet konkurenceschopné tarify. Takže, návrh zní: přímo regulovat ceny velkoobchodních služeb.

Nový návrh na regulaci, který zohledňuje připomínky Evropské komise, jež mimochodem ČTÚ předchozí návrhy zamítla, zveřejnil na svých internetových stránkách. Na připomínky k novému návrhu navíc regulační úřad vypsal měsíční veřejnou konzultaci. Takže, dá se říct, vůbec neváhejme, vzkázat regulátorovi, jak by to mělo fungovat. Pravdou ale je, že ČTÚ svádí s tou „vyšší instancí“ ke které své návrhy ohledně regulace trhu musí posílat souboje, ze kterých odchází spíše poražen. A to třeba hlavně s návrhy ohledně trvalé regulace telekomunikačního trhu.

Buď jak buď, možná zdánlivě jednoduchá bitva o levné mobilní služby, která je však svou podstatou možná mnohem drsnější než jen rozhodnutí státu o tom, zda koupit zpět zásobníky na plyn (sic!) nebo vytvořit z nějaké části největší polostátní energetické společnosti v tuzemsku ‒ ČEZ ‒ firmu, která bude mít na ceny energií mnohem větší vliv než má stát teď, může být, povede-li se jí dotáhnout opravdu do vítězného konce, prvním vážným úspěchem v boji proti důsledkům zvyšování cen a dlouhodobého neřešení nefunkčních cenotvoreb.

Možná, že potom, pozbydou i na platnosti všechna ta doporučení, aby se lidé, když si vyjednávají nový mobilní tarif, snažili sami domluvit, kde by jim daný operátor mohl ulevit. Zlí jazykové jistě ale s chutí rádi dodají, že stejně nakonec nebudeme ušetřeni toho, abychom si na pobočkách na vlastní kůži vyzkoušeli s pracovníky daných firem „vyhandlovat“ maximum co půjde Různé zdroje říkají, že touto cestou jde snížit operátorem stanovenou cenu prý až o desítky procent. Snad nás pak nebude nějaká další odbornice na svém místě kritizovat za to, že místo „wifiny“ handlujeme.