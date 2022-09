KOMENTÁŘ: Fixovat ceny energií a ušetřit? Jistotu úspory už nemáte, experti radí obezřetnost

Je jenom smutným otazníkem, proč komunikace vlády nebyla schopna dostatečně a hned při zrychlení zvyšování cen energií vysvětlit veřejnosti všechny - dle mínění vlády - trumfy, které budou vytaženy v boji proti energetické drahotě. Můžeme se ptát proč, když všem je asi zřejmé, že ani opoziční strany nevědí, co s energetickou krizí dělat tak, aby to všechno dávalo smysl a ceny začaly klesat. Není z hlavy autora tohoto komentáře, že ani jako samopal mluvící Karel Havlíček z hnutí ANO nebo Tomio Okamura z SPD vlastně při chrlení svých zaručených receptů na řešení vysokých cen energií neví kudy kam a jejich nápady už doslova odsoudila řada ekonomických autorit s odkazem na to, že by taková řešení domácí ekonomice spíše, než pomohla, tak fatálně uškodila. A to včetně prý zaručeného plánu na redukci ceny elektřiny, totiž opustit obchodování v Lipsku.

Tak si to shrňme: Vláda připravuje systém prodeje přes státního obchodníka s energiemi, na celoevropské úrovni se mluví o změně, resp. vyjmutí cenotvorby plynových elektráren při kalkulaci cen elektrické energie, nebo o způsobu zastropování cen zemního plynu, který přichází z Ruska. A tak dále. Tohle není málo, ale zase… Narážíme na neschopnost odpovědných politiků tyhle výsledky prodat. Škoda. A co se týká problémů s uzavíráním nových kontraktů na elektřinu, ani tady nenajdeme nic jednoduchého. „Na problematiku fixace cen elektřiny není úplně jednoduchá odpověď,“ řekl přímo na otázku serveru EuroZprávy.cz, zda mají lidé znovu nyní při konci smluv fixovat v nových smlouvách ceny elektřiny nebo ne, Bohumil Trampota, equity analytik Komerční banky.

Cena elektřiny je totiž podle Trampoty na velmi vysoké úrovni. Ale výhled na další roky je řekněme povzbudivý. „Očekává se, že cena by měla v dalších letech klesat. Z asi pěti set euro za MWh pro příští rok na asi sto třicet eur pro rok 2027 (jedná se o cenu elektřiny na burze, ne pro konečné spotřebitele, ale předpokládejme, že dynamika bude stejná). Za druhé, elektřinu prodávají výrobci obvykle na dva tři roky dopředu. To znamená, že elektřinu tak jak ji platíme v tomto roce, prodávali výrobci v minulých dvou letech. Tehdy ještě nebyla válka a ‚plynová‘ krize. To se na cenách projeví až – řekněme - na začátku příštího roku,“ vysvětlil serveru EuroZprávy.cz Bohumil Trampota. „Asi vám proto nedám jednoznačnou odpověď. Já bych prostě sledoval nabídku dodavatelů a vývoj ceny,“ vzkázal k dotazu ohledně postupu při uzavírání (staro)nových smluv na dodávku elektřiny analytik Komerční banky.

Ano, je řada důvodů, proč to tak je. Možná se i ptáte, co všechno může za vysoké ceny elektřiny. Podle Bohumila Trampoty cenu elektřiny ovlivňují emisní povolenky, palivo (uhlí a plyn) a v současné době taky rizikový faktor (válka). „Jednoduše můžeme říct, že pokud se vyřeší situace na Ukrajině a taky dodávek plynu (nestabilní dodávky z Ruska se podaří nahradit jinými zdroji) dojde k rychlému poklesu ceny plynu a následně začne rychle klesat také cena elektřiny. Otázka je, jak dlouho to může trvat,“ konstatoval Bohumil Trampota.

Jedno okřídlené přísloví říká, že vyzkoušet se má všechno. A zdá se, že podobně uvažují i leckteré autority. Třeba o tom, že když se cena elektřiny na energetickém trhu zbláznila a celý systém začal kolabovat, je načase co nejrychleji odstranit příčinu extrémního zdražování. Proč? Inu, aby se situace vrátila do normálu a nejrůznějším extremistům a populistům došel dech na uskutečňování jejich převratů či návratů k moci. Taky proto už i v Evropě doporučují vyjmout zmiňované plynové elektrárny z obchodování na burze, neboť tento krok by podle ekologických organizací mohl rychle srazit ceny elektřiny až o dvě třetiny. ČTK k tématice uvedla, že pro topení plynem ovšem tak elegantní řešení (jako vyjmutí plynových elektráren z cenotvorby) neexistuje, proto je potřeba, aby stát lidem pomohl a co nejvíce podporoval zateplování, energetické úspory a přechod na čisté vytápění, například na tepelná čerpadla, pokud možno poháněná i elektřinou ze solárních panelů na střechách. Je jistě smutné, že rostoucí ceny energií hodně komplikují život některým sociálním skupinám obyvatelstva, ale bohužel není jisté, že skupina politiků, která podněcuje nepokoje v zemi s odkazem na změnu vlády, je skutečně schopná s vysokými cenami energií pomoci.