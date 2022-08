KOMENTÁŘ: Globální okolnosti nebudí optimismus. Bude litr benzínu v Česku za stovku?

Jenže poslední kroky největších producentů ropy světa sdružených v OPEC+ ukazují, že je třeba být s vývojem ceny ropy velmi obezřetný. Řeči o ropě také nejsou jen tak. Ona totiž cena může (a dozajista to tak bude), jak už je snad dobře známo, výrazně ovlivnit všechny ostatní ceny v ekonomikách, včetně té české.

Agentura ČTK to konstatovala jasně: „Skupina producentů ropy OPEC+ se dohodla, že v září roku 2022 zvýší cílovou úroveň těžby jen o sto tisíc barelů (ropy) denně, což odpovídá zhruba desetině procenta globální spotřeby. Skupina, která sdružuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, zároveň varovala, že kvůli nedostatečným investicím do těžby v minulých letech bude od příštího roku problém plně uspokojovat rostoucí poptávku. Oznámené rozhodnutí znamená výrazné zpomalení při zvyšování cílové úrovně těžby OPEC+ oproti červenci a srpnu. Pro tyto měsíce se skupina už dříve dohodla na zvýšení o 648 000 barelů denně. OPEC+ tak do září zcela odbourá rekordní omezení těžby, ke kterému přikročil v roce 2020 po propadu poptávky zapříčiněném pandemií covidu-19.“

Zatím je nálada ohledně vývoje cen benzínu a nafty, a to nejen v Česku, příznivá, vždyť se tu během prvního srpnového týdne litr benzínu prodával dle statistik společnosti CCS průměrně za 44,41 koruny, což bylo oproti minulému týdnu o 1,41 koruny méně. Navíc se čeká, že se ceny paliv budou snižovat ještě nějakou chvíli dál. Komoditní analytici proto uvádějí, že benzín je nyní nejlevnější od poloviny května, nafta dokonce od začátku května. Nabízí se ale vtíravá otázka, se kterou budete určitě souhlasit. Totiž ta, zda tenhle vývoj nemůže dříve uvedená zpráva o jen nepatrném navýšení těžby ropy ve světě příliš zkomplikovat, a zda, jak to už v našich zeměpisných šířkách bývá, nemohou odnést vývoj cen zase ti koneční zákazníci.

Z přehledu cen benzínu, který na sklonku července zveřejnil server Kurzy.cz vyplývá, že v regionu Střední a Východní Evropy patří Česko spíše k dražším zemím. Výrazně levnější je v cenách benzínu (po přepočtu na EUR) třeba nejen Polsko, ale i Slovensko, Rumunsko nebo Bulharsko. Můžete sice namítnout, že ani ono oznámené menší zvyšování těžby ropy OPEC+ a varování před příštím rokem nemusí být platné pořád, neboť světoví lídři, především americký prezident Joe Biden, tlačí zřejmě těžaře k odvážnějším číslům, ale i tahle námitka bude mít teprve svou reálnou dohru a podobu.

Zatím je i podle komoditních analytiků jasné to, že ani případné oznámení vyšší těžby, chcete-li „otevření ropných kohoutků naplno“, by nemuselo být nejen tak snadné, ale ani mít ten potřebný efekt. Jde totiž o to, jak třeba upozornil zpravodajský server BBC, že problémem je dostatečná poptávka. „Rostoucí úrokové sazby, válka na Ukrajině a hrozící recese v mnoha západních zemích, to vše může vážně narušit poptávku. Komoditní odborníci se proto domnívají, že tyto faktory činí OPEC+ opatrnou a neochotnou dramaticky zvýšit svůj těžební výkon,“ konstatoval server BBC.

Ale abych nechodil kolem horké kaše. Už v letošním roce mělo Česko s cenami paliv ten problém, že bylo jednou z nejrychleji zdražujících zemí celé Evropy. Dá se proto čekat, že při nějakém dalším výkyvu, by mohly ceny benzínu a nafty vystřelit znovu a možná ještě rychleji. Kdoví. Je proto třeba reálná úvaha, že by na konci letošního roku (bráno do úvahy, že by barel mohl opravdu stát oněch 250 dolarů) mohla cena v tuzemsku za benzín vystřelit třeba ke stovce za litr? „Jak již víme, jde o jeden z nejmenších nárůstů produkce ropy vůbec. Očekávání vzhledem k nepříznivé situaci byla nastavena mnohem výše. Přesto nevidím cenu sto korun za litr benzínu jako reálnou, alespoň ne letos nebo na přelomu let 2022/2023,“ řekla na přímou otázku serveru EuroZprávy.cz ekonomka Lucía Žárska ze společnosti ProfitLevel. Podle ní bude americký prezident Joe Biden pravděpodobně i nadále vyvíjet tlak na zvyšování produkce, v budoucnu se tak může situace změnit či stabilizovat a ceny ropy by neměly výrazněji růst. „Stále existuje určitý prostor pro zvýšení a nadále budeme svědky opatrného přístupu skupiny OPEC+ v případě zvýšení produkce,“ uzavřela Lucía Žárská.

Věřme proto, že nejen politická diplomacie Spojených států amerických nakonec přesvědčí ropné sdružení o tom, že vzhledem k tomu, že americká inflace se pohybuje kolem čtyřicetiletých maxim a je ohroženo příznivé hodnocení prezidenta Bidena, jak okomentovala poslední dění na komoditních trzích ve světě agentura Reuters, dosáhne na to, aby se zmiňované ropné kohouty otevřely pořádně. Nechceme přece pořád jen platit víc a víc, ne?