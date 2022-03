KOMENTÁŘ: Jak válka ovlivní ceny bydlení? Ceny energií i Putinova agrese ovlivní statisíce lidí

A ani zde nebyl meziroční nárůst ceny za bydlení vůbec nijak malý. A to měly být ceny realit měly jednou z výrazných položek, aspoň dle odhadů odborníků, které letos mohly nabrat aspoň mírný sestup. Jenže ruská agrese na Ukrajině tuhle položku nejspíš rychle obrátí. A to i přesto, že experti na realitní trh tvrdí, že ten nyní zatím „čeká“ (v cenách) jen na to, co bude dál.

Když si dáte tu práci a budete hledat prostřednictvím online kamaráda Google na internetu nějaké seriózní texty o tom, jaký vliv bude mít válka na nemovitostní trhy, dostanete se k závěrům o tom, že i kvůli tomu, že většina pozemků postižených bombardováním, těžkou technikou a nejrůznějšími válečnými aktivitami, se pravděpodobně stanou neobyvatelnými, což způsobí růst cen. A to v krátkodobém časovém horizontu. Je to proto, že právě rostoucím nedostatkem v bydlení, se zvedá poptávka po něm a ta zvyšuje ceny nemovitostí. Nepříznivá situace i na realitním trhu v jedné zemi se pak navíc může rychle propsat do globální ekonomiky. Dá se proto čekat, že kvůli výše popsanému, se ceny nemovitostí, a to nejen v Česku, posunou v krátkém čase výš. Ale jak je to právě teď?

Tak třeba investiční web společnosti Kurzy.cz uvedl komentář Jana Večerky z BrikAppu, o tom, jak se nyní český realitní trh vyvíjí: „Prvotní reakce z (nemovitostního) trhu (na ruský vpád a zabíjení lidí a ničení na Ukrajině) je obrovský šok, kdy každý zvažuje, jak pokračovat v připravovaných projektech. Ruská agrese přináší mnoho nejistot na realitní trh. Pro každý realitní projekt je zásadní dlouhodobé finanční plánování. Velká část připravovaných transakcí je ovlivněna nejistotou, kdy nevíme, co tato agrese způsobí z pohledu inflace, úrokových sazeb. Pokud budou dopady pouze krátkodobé, jsem přesvědčen, že realitní trh se velmi rychle zotaví, podobně jako to bylo po šoku z epidemie covidu. V případě, že krize bude dlouhodobá je pravděpodobné, že se následky promítnou do dalšího růstu inflace a s tím spojeného růstu úrokových sazeb. Zvyšující úrokové sazby následně způsobí, že bude nutné řadu nemovitostních projektů odložit, případně přecenit, což může vést k tlaku na snížení nabídkových cen.“

Digitálním zpravodajským prostorem se také šíří zprávy o tom, třeba jak uvedl Hypoindex.cz, že každý druhý dokončený byt v Česku je připojen na zemní plyn. Takže? Problém se zdražováním nemovitostí se kvůli energetickým surovinám týká stovek tisíc lidí, a navíc velmi komplikuje život i do budoucna. Proč? Třeba proto, že v důsledku Putinovy agrese totiž Evropská unie oznámila plán, že chce být na dodávkách zemního plynu z totalitního státu nezávislá už v roce 2027. BTW to je za pět let. Jenom letos by se měla kapacita dovezené fosilní komodity z Ruska snížit dle plánů EU o dvě třetiny. Je tak jasné, že nejen kvůli dalším úpravám těchto nemovitostí s byty ve vytápění a zajištění elektřiny, se budou jejich ceny zvyšovat. A zřejmě ne vůbec málo. Tento vývoj se navíc záhy projeví i v nájemním bydlení.

I když je pravdou, jak konstatoval ve své analýze časopis Forbes, že za loňský rok nejeden z developerů ohlásil rekordní prodeje, nějakého výraznějšího snížení cen se ale koupěchtiví zákazníci nedočkali. A i když se nejeden analytik ještě v průběhu ledna vyjadřoval k realitám v tuzemsku s optimismem ohledně dalšího vývoje cen (ještě těsně před vypuknutím ruské agrese se dokonce zdálo, že ceny realit by letos mohly v Česku mírně klesnout), válka vše otočila.

Nezpochybnitelným faktem tak je, že právě ceny za reality a bydlení se podepisují na rychlosti, jakou se v tuzemsku zvyšuje klíčový makro ukazatel každé ekonomiky, totiž inflace. Za únor dosáhla právě kvůli těmto položkám nejvyšší úrovně od roku 1998. Dramaticky ale zdražuje nejen bydlení, ale i elektřina, plyn, a nově také potraviny. A to za únorová čísla ještě nevidíme plný dopad na vývoj cen, které ovlivní válka na Ukrajině. Jasné je tak i to, že bychom měli opravdu hodně zabrat u kompetentních míst, aby skutečně přitlačili agresivního Vladimira Putina skončit válku a stáhnout výbojná vojska zpátky na ruské základny. Jinak se budou množit nejen mediální titulky o tom, že se NATO, EU a Západ i s USA Putina bojí, ale i ceny v realitách. A dá se čekat, že to si většina lidí moc dlouho líbit nenechá.