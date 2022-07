KOMENTÁŘ: Káva podražila a zlevnění je v nedohlednu. Důvodů je hned několik

Otázka proto stojí tak, zda opravdu kvůli výrazným změnám v poptávce po kávě, způsobené nejen globální inflací, mají mít tuzemští kavárníci znovu ještě vážnější obavy o svou holou existenci a zda se dá očekávat nějaké výrazné omezení spotřeby kávy. Káva sice zdražuje už tak nějak od roku 2019, a nejen Češi, ale doslova celý svět čelí „kávovému“ zdražování, způsobenému hlavně komplikacemi s přepravou této komodity, ale hlavně také vážnými výkyvy počasí a omezováním světové produkce. Můžeme se proto prát: Bude brzy líp?

Zpravodajský server iRozhlas.cz zveřejnil závěry analýzy HBC Coca Cola a Nielsen, která čerpala data z pokladen maloobchodníků. Vyplývá z nich, že dopady vysoké inflace a s tím souvisejících opatřeních se v Česku projevují mimo jiné i tak, že si lidé místo kapslí do kávovarů kupují levnější zrnkovou kávu a také menší balení kávy. I když to nejen pro tuzemské spotřebitele nebude zřejmě asi uklidňující informace, kterou lze vyčíst z dlouhodobých přehledů ceny kávy, přesto je nutné říct, že ceny této komodity nejsou ani přes nejrůznější vážné komplikace a problémy za posledních pětačtyřicet let vůbec ty nejvyšší. V posledních několika letech káva nejvíce s cenou vyskočila v roce 2021, když meziročně zdražila o více než 76 procent, což představovalo desetileté cenové maximum.

Horší zprávou ale je, že vyhlídky na nejbližší rok nejsou pro milovníky kávy nijak příznivé. Podle Mezinárodní kávové asociace (The International Coffee Association) se z mnoha důvodů dá říct jediné: Káva bude čím dál tím dražší. Chcete-li znát odpověď na otázku: Půjdou ceny kávy zase zpět dolů? Vězte, že experti zmíněné instituce říkají, že: „Potenciálně ano, ale určitě ne v krátkodobém horizontu.“ Analytici očekávají, že velkoobchodní ceny kávy zůstanou po celý rok 2022 vysoké. Počátkem března letošního roku vydala ČTK přehled o tom, kolik stojí v tuzemsku šálek espressa. Podle datového zdroje pražírny Lázeňská káva zaplatí nejvíce Pražané, a to 52 korun, nejméně pak obyvatelé středních Čech, Olomoucka a Vysočiny.

Lze si jistě stěžovat i na to, že dostupnost oblíbené značky se může pro nejednoho z nás vinou vyšší číslovky u prodejní ceny, snížit, jenže… Věc má i druhou stránku mince. A to třeba tu, jak zaznělo v úvodu textu ohledně jednoho z důvodů zdražování kávy, totiž omezování produkce. Jak totiž vyplývá ze zjištění analytiků, na celosvětové produkci kávy se snad nejvíce podílejí země Jižní Ameriky. A v nich hrají prim drobní farmáři, kterým se i přes nějaké to inflační navýšení (v řádu několika centů) zkrátka kvůli dramatickému nárůstu cen všeho ostatního, co k produkci kávy potřebují, nevyplatí bojovat doslova s „větrnými mlýny“.

Dáte mi určitě za pravdu, že drahé kávě se můžeme, třeba v Evropě, bránit někdy tím, že si kávu uděláme doma sami, nebo jindy zase tím, že si jí necháme připravit z té levnější podoby, tedy zrnkové, nebo si třeba koupíme nějakou kávovou předplacenou kartu, která nakonec nabízený mok může o pár korun zlevnit. Dynamiku růstu cen kávy může ale bez ohledu na naše vlastní přání zastavit nejen zastavení všech válek na různých kontinentech, kde se pěstuje i káva, vyřešení potíží s dopravou nebo omezení růstu inflace, ale i počasí. Je to jako v začarovaném kruhu, řeknete si. A budete mít pravdu. Věřme proto, že se většina těch černých mraků i nad trhem s kávou brzy rozplyne.