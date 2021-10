KOMENTÁŘ: Končící vláda dala ekonomice další ránu pěstí. Ta nová bude mít co slepovat

Vždyť je to správně, pomáhat lidem, tak proč tu zbytečně kritizujete, jistě namítne nejeden čtenář. Hmm, možná. Když se ale vrátíme zpátky o několik dní k důvodům, proč v tuzemských volbách zvítězily volební koalice Spolu a PirStan, rychle zjistíme, že mezi ty hlavní patřily hlavně sliby o zastavení nekontrolovaného utrácení ze státní kasy a pro nápravu zmateného fungování ministerstev a úředníků v podobě třeba neustálého předkládání norem a direktiv, které po několika týdnech rušily jedno za druhým soudy. Navíc ‒ pojďme si tak nějak, jak říkají Angličani, „roughly“, tedy nahrubo, spočítat, na kolik nás přijde podpora odstávky automobilového průmyslu. A je nutno říct znovu, že ne kvůli globální pandemii covidu, ale kvůli nedostatku čipů. Dopředu říkám, že z těch čísel se vám zatočí hlava. A ještě dodatek ‒ o plánu této podpory bude rozhodovat stejně nakonec Evropská komise.

Zatím se ale na domácí Tripartitě, což je institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli, dohodlo, že automobilky a jejich dodavatelé kvůli omezení výroby dostanou, zatím asi jen na dva měsíce, příspěvky z programu Antivirus. Stát plánuje vyplatit lidem v těchto firmách, kteří by ale rádi pracovali, jen nemohou, až 60 procent náhrady mzdy a to do 29 000 korun. Ok. Podle tuzemských statistiků patří automobilový průmysl mezi nejdůležitější odvětví v Česku. Čísla říkají, že tento segment zaměstnává více než 180 tisíc lidí. Pravdou taky je, že největší dodavatel čísel pro HDP Česka, tedy Škoda Auto, je nejviditelnější firma z celého segmentu, ale kvůli „chip shortage“ netrpí jen ona. Dle zjištění časopisu Forbes, bude mít velké komplikace s budoucími příjmy kvůli zastavení výroby u automobilek dalších 900 společností tuzemského průmyslu.

Zpátky ale k těm výpočtům. Má-li domácí automobilový průmysl 180 000 lidí a každý z nich dostane oněch 29 000 korun (vím, je to zjednodušení), pak dvouměsíční stopka výroby přijde stát dle výpočtu autora na téměř 10,5 miliard korun. Plus ty další zmiňované výdaje na podporu energetické krize... Není těžké si poté říct, a budu se možná na těchto stránkách opakovat, že se musím rozhodnout vždy jen buď a nebo. Správně nebo špatně. Nic mezi tím. Když si skutečně objektivně vezmete ta poslední rozhodnutí končící tuzemské vlády, nelze se pak divit hlasům, které říkají, že se popisovanými rozhodnutími politická reprezentace rozhodla, že před svým odchodem do opozice, nadělá ve veřejných financích takovou paseku, kterou už nikdo nikdy neuklidí. Anebo uklidí, ale bude to doslova „krvavé“. Takže za nutné škrty, dělané kvůli popisovaným krokům vlády Andreje Babiše jinou politickou partou, přijde pro lídra ANO za pár let odměna v podobě znovu nejsilnějšího politického hnutí v zemi za nové „Bude líp“.

Věc s podporou automobilového průmyslu je tak opravdu dokreslením nesystémového rozhodování. Navíc pro lidi to ve skutečnosti není dobré. A to ani přes následující argumenty: Podle poradenské společnosti Deloitte znamená každá miliarda výpadku tržeb ve Škodovce ztrátu zhruba necelé dvě miliardy korun v rámci celé ekonomiky, respektive snížení celkového HDP o zhruba osm set milionů korun. Faktem je i to, že ztráta jedné miliardy korun v tržbách se celkově projeví ztrátou asi 600 pracovních míst v celé ekonomice. Agentura ČTK k tomu citovala prohlášení Sdružení automobilového průmyslu, podle kterého automobilky letos kvůli nedostatku čipů nevyrobí až 250 000 osobních aut. To představuje výpadek tržeb okolo 200 miliard korun. Neúprosná matematika říká, že kvůli tomu přijdeme o 333 333 pracovních míst.

Uskutečnil jsem v rámci nejnovějšího plánu podpory státu auto segmentu anketu mezi majiteli firem, kterých by se to mohlo týkat. Jenže jednoznačnou odpověď, zda je to potřeba či ne, jsem nedostal. Některé firmy totiž souhlasí s tím, že by je stát měl podpořit, když dlouhodobě táhly českou ekonomiku, aby kvůli dočasným výkyvům v dodávkách čipů nemusely pro odstávky výroby v automobilkách propouštět své zaměstnance. Jenže dost často se mi dostalo i opačné reakce s vysvětlením, které jsem tu popsal dříve. Doufám, že se tak nyní nebudu ptát jen sám, zda je opravdu problém pro odpovědné úředníky a ministry pod vedením „firemního manažera“ udělat i na poslední chvíli správné rozhodnutí. A to podle platných zákonů a norem, nejen pro populistické gesto, které víc uškodí, než pomůže.

Možná že i kvůli neochotě současného končícího vládního kabinetu dělat věci správně, se pak objevují v médiích názory, jako třeba v případě ekonoma Trinity bank Lukáše Kovandy o tom, že řešit problémy v auto segmentu pomocí programu Antivirus není správné, protože jde jen o to, že lidé, kteří pracují a platí daně, hradí dovolenou některým spoluobčanům. Problém je v tom, že Andrej Babiš dobře ví, že zahlazovat příkopy ve společnosti mu nové hlasy ve volbách nepřinese a jeho hvězda by tak mohla zhasnout. Oznámená opatření mu tak bohužel ve skutečnosti nahrají na to, aby byl stále v záři reflektorů. K velké škodě nás všech.