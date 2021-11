KOMENTÁŘ: Kryptoměn je už 6500. Znepokojují nejen výdělky, ale i stylem fungování

Tak zaprvé. Je až neuvěřitelné, jaká čísla vykazuje zhodnocení kryptoměn, tedy pro někoho investičního nástroje, který, jak se ukazuje, přináší snadné peníze. A to je ten první důvod, proč o kryptoměnách nyní mluvit. Jasně, Zookeeper 315,4 procenta, Altura 180,38 procenta a Yield Crypto Prophecies 102,12 procenta. To není seznam úkolů se snadností dosažení výsledku z kultovního filmu Zathura: Vesmírné dobrodružství, ale trojka nejvýnosnějších kryptoměn jen za poslední dny. Stačí si ale najít na internetu třeba údaj o tržní kapitalizaci (Jde o tržní hodnotu dané položky, která vyjadřuje celkovou tržní hodnota všech „vytěžených“ mincí v oběhu.) a hned se vám z těch čísel udělá mdlo před očima.

Žebříček totiž vede Bitcoin s hodnotou 821 miliard dolarů, ve srovnání třeba s hodnotou Tesly, která tento týden překonala 1 bilion dolarů, si člověk může říct, že ta kryptoměna má tedy co dohánět a tudíž, že může ještě její cena růst. A to je za další. Aby totiž bylo jasno, nenabádám tu rozhodně k tomu, aby se investovalo v ještě větší míře do kryptoměn, protože nabízejí snadný výdělek. Uff, naopak. Mimochodem ‒ ze záznamů tuzemských médií vyplývá, že během letošního roku stouply „české“ nákupy kryptoměn na 3,3 miliardy korun. (Jsem zvědavý, jaká levicová politická strana či hnutí kvůli tomu uchopí zdanění těchto nákupů jako svůj hlavní cíl pro vítězství v dalších parlamentních volbách.) Tak zpět k tomu prvnímu důvodu, proč nyní psát o kryptoměnách. Ne každý ze ziskuchtivých investorů ‒ amatérů totiž bude mít ve svém přehledu investic stejná čísla, jako na začátku.

A to i přesto, že existuje přes 6 500 kryptoměn, takže by se dalo říct, že si stačí jen vybrat. A v tom to je. Ne každý totiž, si dovede přiznat, když vidí podobná čísla zisků a slyší „zaručené“ příběhy o tom, jak nějaký známý kamaráda nebo kamarád známého vydělal „zaručeně“ nejméně statisíce, často i víc, na kryptoměnách. Aby bylo jasno už podruhé: Neexistuje žádný univerzální vzorec a způsob rozhodování o tom, do kterých kryptoměn investovat tak, aby přinesly zaručený zisk a bohatství (což bude v těchto dobách všeobecného zdražování a drahoty jistě těžké pochopit, ale je to tak).

A pak je tu další důvod, proč se právě teď bavit o kryptoměnách. Možná se to nezdá, ale i přes všechny okolnosti kryptoměny stále ukazují na jednu klíčovou vlastnost, které se Čechům moc nedostává. Totiž umět být trpělivý, a to nejen v investicích. Proč? Letos na konci října oslaví nejznámější kryptoměna světa ‒ Bitcoin ‒ třinácté narozeniny. Nechce se ani možná věřit tomu, že cena této značky začínala někde na třiceti centech za minci. A dnes? Stejná mince stojí přes 62 000 dolarů. Kdo z vás to má, že? Vydržíte ale čekat třináct let? Jistě, nikdo sice pořádně neví, kdo nebo co vlastně tohle aktivum ovlivňuje, jasné jsou jen některá pravidla a postupy kolem Bitcoinu, ale i ty se často tak nějak ztrácí reálném životě.

Ale ani raketový růst cen kryptoměn, celosvětový masivní nárůst zájmu investorů o tento typ investice a přiznávám, že ani řada jistě zaručených příběhů z domácích luhů a hájů o zbohatnutí na kryptoměnách díky nejrůznějším investičním algoritmům, nemůže zastřít to, že jde hlavně o vysoce rizikový investiční nástroj. Faktem také je, že touha po zbohatnutí prostřednictvím kryptoměn není ale výjimečná jen v tuzemsku. Díky rostoucím potížím, spojeným s digitálními měnami, vstupuje do institucionálního světa stále intenzivnější nutnost větší regulace rizikových investic, zavádění nových postupů obrany před strmými pády hodnoty kryptoměn a tak dále.

Věc má tudíž i politické pozadí. Řada investorů totiž díky kryptoměnám může být v řadě zemí považovaná za pachatele daňových úniků, neboť řada z nich nemá kvůli neexistenci jakýchkoliv záznamů o kapitálových ziscích či ztrátách, doložit potřebná data. Ale nechť. Není ale divu, že řada institucí i médií už dneska upozorňuje na to, že nejen korporace mají kryptoměny v oblibě, protože snižují regulační dohled a pomáhají jim podnikat. Většina uživatelů považuje transakce a obchodování s kryptoměnami za snadné.

I podle renomovaných globálních ekonomických titulů tak stojí dneska otázka kolem kryptoměn jasně. Nebavme se o tom, kdy a proč, ale o tom, jak. Srozumitelně řečeno: Stojíme před tím, zda a jak rychle jsme schopni přijmout principy fungování trhu s kryptoměnami nebo nejsme. Takže psát a rozebírat fungování trhu s kryptoměnami bude čím dál tím víc nutné. Kryptoměny totiž určitě změní stávající systémy fungování investic. A nejen investic.