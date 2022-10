KOMENTÁŘ Petra Nutila: Jednat o míru s Putinem? Ne. S teroristy se nevyjednává

Obvykle k tomu tihle lidé dodávají, že oni sami za sebe by stopli vojenskou podporu Ukrajině, protože dodávky zbraní jen eskalují situaci. A že by chtěli Českou republiku jako neutrální stát.

Titíž lidé se rádi nechávají i slyšet, že oni přece nekopou za Rusy, že nejsou na ničí straně a jen používají svůj vlastní (ideálně selský, jak jinak) rozum a tak podobně.

A mě to už nedá.

Ale budu tolerantní. OK. Můžeme se sice tvářit, že podobné „názory“ jsou legitimní a že vyjadřují postoje svého nositele, přestože postrádají sebemenší elementární logiku a sebemenší náznak úvahy o tom, co by se asi tak stalo po těhle jejich krocích, stejně tak zcela důsledně ignorují geopolitický kontext.

No budiž. Aby bylo jasno, všichni chceme mír. Docela rádi bychom žili ve světě, ve kterém se neválčí, kdy jeden stát pro nic za nic nevtrhne na území jiného, nevraždí jeho obyvatele a nezakopává je do masových hrobů a tak.

Je ale totálně a zcela naivní si myslet, že uzavření míru v tuhle chvíli by stoplo válku. Ne, ani omylem. Z tohohle kroku by se stal jen oddechový čas pro Putinův režim, ve kterém by mohl vyrobit další tanky, nakoupit stovky a tisíce dronů od Iránu, doplit notně prořídlé řady armády, no prostě stabilizovat situaci – a pak zaútočit znova.

Pokud vůbec lze uvažovat o diskuzích o míru, bude se třeba vrátit ne před únor 2022, ale před rok 2014, kdy ruská armáda v utajení ukradla Ukrajině Krym a Donbas. Pokud je z ruské strany o mírové řešení zájem, jistě se na něm shodne i s ukrajinskou stranou, hned poté, co poslední voják ruské federace opustí poslední metr výše zmiňovaných území.

Na tohle ale samozřejmě čeští volači po míru neslyší, je jim to jedno, nebo na to nechtějí myslet. Je jim to jedno úplně stejně, jako masové hroby civilních obyvatel Buči, jako raketové ostřelování ukrajinských měst a záměrné vraždění civilistů – stejně jako násilné deportace z již dříve obsazených území.

Rusko se zjevně nezměnilo. A jen hraje svoji hru na zdržovanou, to na jedné straně – a na rozklad semknutého západu – to na straně druhé. Ti, kdo tuhle hru hrají s nimi, jsou v lepším případě užiteční idioti. V tom horším vlastizrádci.

Docela rád bych na tomhle místě zmínil jeden z mála výroků Miloše Zemana, s nímž se dá souhlasit. Ten řekl, že „S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje.“ A měl a má pravdu.

A teď je tím teroristou Rusko. Připomeňme si, že terorismus je „násilná forma prosazování politických zájmů stoupenců určité radikální ideologie (politické, náboženské, nacionalistické, separatistické, ekologické a jiné), cílem násilností je zpravidla civilní obyvatelstvo.“ Přičemž „Státní terorismus znamená terorismus, který je podporován či prováděn vládou nějakého státu proti občanům jím ovládaného území.“

Dokud se Rusové budou chovat jako teroristé, vraždit jako teroristé a vydírat jako teroristé, je zcela na místě je za teroristy i považovat a tak s nimi i jednat.

A na ty, kteří v naší zemi „veřejně schvalují spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvalují jeho pachatele,“ či jednají v jeho zájmu, se skutečně a se vší vážností začít dívat jako ne na lidi, kteří mají jen nějaký „názor“, ale do slova a do písmene jsou vlastizrádci.

Když něco vypadá jako ruská kachna, chodí jako ruská kachna a hejká jako ruská kachna, s největší pravděpodobností to i ruská kachna bude. A je asi na čase, aby si tenhle stát a jeho občané uvědomili, že s ruskými kachnami se nemluví a nejedná a nedává se jim prostor.

S náletem ruských kachen se bojuje. Stejně jako s každým jiným teroristou.