KOMENTÁŘ: Rady, jak šetřit na energiích, si jistě zaslouží pozornost. Lidé ale chtějí jasné informace

A abyste si nemysleli, milí čtenáři, že si vymýšlím, výhledy na studené počasí, které vyprázdní zásobníky plynu raz dva, takže ho může být nakonec nedostatek (mluvíme o ČR), zveřejnilo Evropské středisko pro střednědobou předpověď počasí. Otázka proto zní: Jak na energetické úspory? Máme si číst doporučení v podobě třeba nějakého desatera úspor, nebo to nemá smysl?

Ve virtuálním prostoru se objevuje řada tipů a nápadů. Na cokoliv. Samozřejmě také na energetické úspory. Tu desatero, tu třicet nebo dvacet tipů na to, jak šetřit. U energií je to třeba o tom, že musíme vypínat wi-fi, když nejsme přes den doma, místo sušičky používat klasické stojany na prádlo, mít v domácnosti úsporná zařízení a nemít po celý den zapnuté „stand by“ přístroje… A tak dále. Nutno říct, že řadu věcí či rad jistě dobře zná každý z nás velmi dobře, neznamená to ovšem, že se nelze v řadě případů inspirovat a - jak říkají Angličané - řada z těchto zdrojů může být skutečně „useful“ (rozuměj užitečných). Jenže možná právě v těžkých časech, jako jsou tyto, musí existovat, kromě řady informačních zdrojů, také nějaká autorita, která svou váhou dá smysluplnou odpověď na většinu otázek spojených třeba právě s energetickou krizí. A navíc pomůže.

V případě Česka je pomoc státu lidem, podnikatelům a firmám s komplikacemi spojenými s vysokými cenami energií jasná a naplánovaná. Někomu se může zdát, že to, co dělají s energetickou krizí tuzemské úřady, je málo, jiná část veřejnosti to považuje za dostatečné a efektivní. Lze tak o tom diskutovat a přít se, ale nakonec člověk zjistí, že kromě jasně definované, třeba nejen finanční pomoci státu, si nakonec s vlastními účty za energie budeme muset v každodenním životě pomoci sami. A právě s ohledem na vlastní možnosti. To ale neznamená, že bychom se neměli inspirovat oněmi zmíněnými radami či doporučeními.

„Mnoho lidí má dnes oprávněný pocit, že jsou na účty za energie a strach z dalšího zdražování sami. Stát musí nejen přicházet s finančními úlevami, ale také o možnostech zvládnutí energetické krize dobře komunikovat,“ řekla serveru EuroZprávy.cz Danuše Nerudová, ekonomka a kandidátka na post prezidenta České republiky. Podle ní a na základě rozhovorů s lidmi v regionech, je nutná právě ona zmiňovaná jasná a srozumitelná informační kampaň, kde si každý bude umět najít podle své životní situace, jaké má sám možnosti úspor energie. „Ucelené informace potřebují na jednom místě najít senioři, domácnosti v bytech i domech, podnikatelé. Pro dlouhodobé a skutečné posílení energetické nezávislosti naší země je potřeba zapojení celé společnosti, stát má ale k lidem dostat jasné informace,“ doplnila Danuše Nerudová.

Aby bylo jasno, nemyslím, že se ohledně pomoci a informací o tom, co dělat s drahými energiemi a jak dle svých možností čelit krizí vysokých cen, dělo málo, ale... Jak říká jedno české moudro, opakování je matka moudrosti. Takže kromě běžící kampaně na očkování proti covidové nákaze by mohl český stát výrazně přidat nejen v televizních spotech ohledně doporučení, rad či tipů na energetické úspory nejen pro lidi, ale i firmy a podnikatele. Vím, možná si řeknete, že je to hloupost, jak by tak asi měl stát radit firmám, co mají dělat, když ty to vědí samy. Máte pravdu, ale jde o to, že by stát měl ukázat, že drží s námi, že nás neopouští a že ani neskutečně vysoké ceny energií nezlomí dobré vazby mezi úřady a lidmi. Možná, že si i přes hrozící tuhou zimu trochu oddychneme příští rok v lednu, od kdy má platit cenový strop pro energie, ale to se teprve ukáže.

Zatím si tedy zvykněme všichni na to, že topit doslova pánubohu do oken je při dnešních cenách nesmyslná a finanční katastrofou končící aktivita. A že tedy topit nad 21 °C a větrat doma intenzivně a krátce není jen výmysl nenáviděných ekologických aktivistů, ale fakt, který může domácímu rozpočtu přinést nemalé úspory. Zvykejme si i na to, že všímat si, když někde zůstane zbytečně rozsvíceno není jen úsměvná část klipu z televizní reklamy, kdy zhasíná medvídek, ale fakt, který může i se snižováním objemu spotřebované teplé vody přinést nemalé úspory. Přesto si držme palce na to, aby při letošních Vánocích moc velký chlad do českých domácností nedorazil. Šetřit se zkrátka vyplatí.