V dubnu roku 1986 se prakticky nikdo neobával nebezpečí, které nestabilní stav reaktoru jaderné elektrárny v Černobylu představoval. V plánu bylo experimentovat s možnostmi, které reaktor má. Ihned po experimentu došlo k jeho plánovanému odstavení za účelem údržby. Velice rychle se přehřál a během několika desítek minut byla tragédie na světě.

U černobylské havárie se naplno projevila schopnost, profesionalita a obětavost personálu elektrárny a následně záchranných sborů. Tito všichni se zasloužili o záchranu množství lidských životů. Z valné většiny pak zemřeli.

Jakmile ale vybuchne jaderný reaktor o takové síle jako tento, je potřeba učinit opatření v daleko rozsáhlejší oblasti, než v pár městech okolo něj. Nad Evropu se tehdy vznesl radioaktivní mrak ohrožující zdraví a životy lidí především na Ukrajině, v Bělorusku, Rusku, ale také v pobaltských zemích a na severu kontinentu.

Sovětské elity se snažily událost utajit. Tehdejší generální tajemník sovětské komunistické strany, nedávno zesnulý Michail Gorbačov, o tragédii přes tři týdny mlčel. První důkazy o havárii ani nepřišly od sovětských zdrojů.

Pracovníci forsmarkské jaderné elektrárny ve Švédsku, více než tisíc kilometrů od Černobylu, nalezli radioaktivní částice na svém oblečení. V Česku byl největší radioaktivní spad kvůli vydatnému dešti zaznamenán na Jesenicku a v Novohradských a Orlických horách.

Sovětští činitelé započali evakuaci lidí až 36 hodin po explozi reaktoru. Celkem bylo až do roku 2000 přesunuto na 350 tisíc lidí z okruhu třiceti kilometrů od místa havárie.

Toto je jen lehké nastínění toho, co se může stát, když selže lidský faktor při práci s extrémně citlivou a zároveň nebezpečnou technologií. O této události vznikla také velice autentická minisérie na HBO. Za předplatné to tedy stálo.

Jaderná bezpečnost Ukrajiny a Evropy je v kritickém ohrožení

V uplynulých dnech dorazila do Záporožské jaderné elektrárny inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Je zapotřebí zjistit, jestli nehrozí podobná tragédie jako v Černobylu před 36 lety.

Po tom, co se stalo v roce 1986, by měly jaderné elektrárny působit jako místo, na kterém se nesmí bojovat. A to je jen velmi kulantně řečeno. Ostřelování v oblasti jaderné elektrárny je extrémně nebezpečné.

To ale ruští vojáci často nevědí. Neinformovanost totiž v komunistickém bloku nefungovala pouze ve směru zevnitř ven. Nešlo jen o snahu udržet si své jméno supervelmoci ve světě. KSSS tehdy byla na sklonku sil a tragédie jako Černobyl by obyvatele zneklidnila a pobouřila. Gorbačov to moc dobře věděl a běžný lid neinformoval.

Proto teď ruští vojáci nasazují své životy nejen proti ukrajinské armádě, ale také proti něčemu mnohem horšímu - štěpícímu se uranu. Bojovali v radioaktivním areálu černobylské jaderné elektrárny a provádějí bezprecedentní útoky proti Záporožské jaderné elektrárně.

Na základě utajování informací můžou zemřít zcela zbytečně. Jaderná elektrárna, ať už jde o jakoukoli, musí být výlučnou zónou, ve které se zkrátka bojovat nesmí za žádných okolností. Inspekce MAAE přitom našla známky fyzického narušení bezpečnosti během pouhých pár hodin.