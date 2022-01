KOMENTÁŘ: S Fialou se vrací hrdost, naopak mizí populismus. Stejně jako Havel se nepřetvařuje, země je v dobrých rukou

Vytýkali mu, že postrádá emoce. Čas ale ukazuje, že právě tento původní nedostatek se stává předností současného premiéra Petra Fialy. Pokud by na jeho místě seděl někdo s horkou hlavou, České republice, která se topí v malérech, by hrozilo vážné nebezpečí. Na silná prohlášení není v současnosti prostě čas. Líbivá gesta a upřednostňování chlapského ega mohou přinést jen zmatky a další tápání, na které byl Andrej Babiš mistr nad mistry. Fiala sází na rozvahu, moudrost, a i když je stav společnosti vážný, nepanikaří.

Není však jen učeným profesorem politologie, jemuž by realita byla vzdálená. Už před jmenováním svého kabinetu prokázal, že nebude uhýbat ani tak velkému hráči, jakým je prezident Miloš Zeman a prosadil si do funkce šéfa tuzemské diplomacie Jana Lipavského. Fiala prostě ukazuje, že politiku lze skutečně dělat slušně, ale přesto nemíní ustupovat, anebo se lacině podbízet.

Šéf ODS začíná být charismatický, nikoho nestraší

Už přestává platit, že by Petr Fiala neměl charisma. Právě v novoročním projevu, který byl pro něj prvním, šéf ODS prokázal, že jej má, čímž bortí zažité představy o jeho absenci. K problémům země, kterou týrá covid-19, energetická krize a inflace, respektive drahota, se postavil jako chlap. Nefňuká, že za vše může někdo jiný, jen věcně zmínil, že řadu patálií zde zanechal předchozí kabinet. Přitom na nikoho neútočil, nedehonestoval ho, nebyl hysterický. Zároveň však naznačil, že není žádným spasitelem a na rovinu řekl, že Českou republiku čeká jeden z nejtěžších roků v jejích dějinách.

Zřekl se populismu, který se za osm let, kdy se Andrej Babiš pohyboval v nejvyšších patrech politiky, vryl do podvědomí národa více, než český státní znak v podobě lva. Správně zmínil, že složité věci nemají nikdy jednoduchá řešení. Fiala se od předvolebního Fialy naštěstí neliší. Stále tvrdí, že dát zemi do pořádku bude někdy i bolet. Lidi však nestrašil žádnými katastrofickými a nepravdivými scénáři jak před týdnem ve vánočním poselství učinila hlava státu Miloš Zeman. Určité světélko v tunelu spatřuje v období, kdy Česká republika bude předsedat Evropské unii a bude tedy více slyšet i vidět. Může tedy snáze prosazovat své zájmy.

Velkým plusem se může jevit i fakt, že Petr Fiala není vzděláním ekonomem, kteří mají vždy sklony k chladnému představování čísel a faktů. Předseda ODS prokázal, že si moc dobře uvědomuje, jak někteří lidé mohou kvůli počínající energetické chudobě živořit. Dal jim naději, že nová vláda o nich ví a už nyní pracuje na záchranných programech. Aktuální ministerský předseda není od reality tak odstřižený jako miliardář Babiš, pro něhož je nepochopitelné, že někdo týden před výplatou nemá na suchý chleba.

Je paradoxem, že ODS, které bylo za vládnutí Václava Klause vytýkán nedostatek citu, se stává empatickou stranou. Své lidství odpoledne prokázal i předseda Senátu Miloš Vystrčil. Nezapomněl ve své rétorice na postižené obyvatele jižní Moravy, kterou loni v červnu málem smetlo tornádo a nahradil tak Miloše Zemana, od něhož konejšivá slova měla minulý týden ve vánočním poselství zaznít. Tamním lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou, je opravdu lhostejný Green Deal. Potřebují vědět, že se na ně nezapomnělo. A právě Vystrčil jim dal naději, když vyzval k další pomoci.

Státnickost, kterou projevil jak Fiala, tak i Vystrčil, však může v některých pasážích působit někdy až naivně. Šéf Horní komory oceňoval, jak Babiš bez problémů předal moc. Místo chvály mělo zaznít, že exekutivu předal rád, protože si díky vlastní neschopnosti už s vládnutím nevěděl rady. Doslova se nemohl dočkat, až předá moc bezmocných. Premiér zase žije v pohádkové říši, když si myslí, že lidé se k sobě budou chovat i přes rok hezky jako o Vánocích ve svých rodinách. Jde o ideál, který se nenaplní. Bohužel. Společnost, kterou osm let kazil a vulgarizoval Andrej Babiš, jen tak neprocitne a prvek hulváctví v ní nějaký rok zůstane zakořeněn.

Lepšího premiéra by teď Česko nenašlo

Fiala v této pasáži působil jako snílek, ale podobné sklony měl i bývalý prezident Václav Havel, jehož ODS začíná čím dál více uznávat a ctít jeho odkaz. Po Rudolfinském projevu z roku 1997 se zdálo, že konzervativci už nikdy nemohou k Havlovi najít cestu, natož obdiv. I Vystrčil rovněž jméno první české hlavy státu ve svém odpoledním vystoupení zmínil. Havel je inspirující i pro Fialu. Když mluvil, že zemi čeká jeden z nejsložitějších roků v jejích dějinách, pamětníkům musel v mysli vytanout novoroční projev Václava Havla, který 1. ledna 1990 pronesl, že země nevzkvétá. Oba politici se odmítli přetvařovat a to je dobře.

Nikdo není dokonalý, ale jedno je jisté. Země je pod vedením Petra Fialy v dobrých rukou. Lepšího premiéra by teď nenašla, což zmínil i bývalý ministerský předseda Mirek Topolánek, který svého nástupce dlouho nebral vážně a měl tendence jej shazovat. Dnes se za svůj postoj omluvil. Fiala roste v politika evropského formátu. Jistě, pravděpodobně se dopustí několika přešlapů, v jeho kabinetu také zazní falešný tón, neboť jsme lidé jen z masa a kostí, ale představuje velkou naději pro zemi, kterou zmítá krize v několika oborech.

Konečně Strakovu akademii řídí člověk, který se na nic nevymlouvá, žije realitou a je připraven za národ převzít plnou odpovědnost. S Fialou přišla moudrost, hrdost i zdravé sebevědomí. Navíc umí skvěle česky. A to je dobrý start do nového roku. Politiku lze skutečně dělat slušně, což za Babišovy vlády znělo jako naprosté sci-fi. Jak zpívá Marta Kubišová: Časy se mění. Zaplať pánbůh.