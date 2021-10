KOMENTÁŘ: Volný připouští jen dva volební scénáře. Výhru nebo manipulaci a podvod

Volební potenciál Volného i celého bloku je nízký. Ačkoliv historie ukázala, že některé strany dovedou překvapit, jeho šance na místo ve Sněmovně nejsou nijak vysoké. To ale Volný odmítá akceptovat.

V obklopení svých fanoušků trpí pocitem, že ve volbách dosáhne nejen na požadovaných pět procent, nutných pro vstup do Sněmovny, ale rád by volby i vyhrál. Večer co večer proto rozjíždí na sociálních sítích show pro své příznivce, ve kterých jim vypráví nejen o otřepané fiktivní covid mafii nebo o očkování proti covidu, ale připravuje je i na to, že volby budou zmanipulované.

"Za ten volební dvouden bývá v průměru 50 tisíc neplatných hlasů v celé republice. Pokud by těch neplatných hlasů bylo 100 tisíc nebo 200 tisíc, tak to jsou hlasy Volného bloku," je například přesvědčen v jednom ze svých živých vysílání Volný.

Jestli se v Česku vůbec najde 100 tisíc lidí ochotných volit Volného, Bobošíkovou nebo Lipovskou, je otázka, na kterou vůbec není důležitá odpověď. Členové i příznivci hnutí jsou přesvědčeni, že ano, a pokud tomu tak nebude, prohlásí volby za zmanipulované.

Sami se přitom snaží dělat vše proto, aby případné manipulaci předešli. Ze strany členů bloku či potenciálních voličů přichází různé rady a nápady, jak riziko falšování voleb omezit na minimum. Namátkou jmenujme například hlasování až v sobotu, aby se zamezilo manipulaci s hlasy během noci, či hlasování s volebním průkazem pouze tam, kde v komisi sedí přivrženci Volného.

Pokud ale nezabere ani to a Volný blok ve volbách vyhoří, na vině nebude nezájem voličů o strany, které svou rétoriku staví na dezinformacích a bludech, ale jistojistě manipulace s hlasy a volební podvod. Prakticky vzato to stejné, co zažily Spojené státy po prohře Donalda Trumpa. S tím rozdílem, že Trump měl a dodnes má miliony příznivců, v případě Volného je můžeme odhadovat na tisíce.

Nejde přitom ani zdaleka o nereálný či vyfantazírovaný scénář. Jak už bylo řečeno výše, Volný a někteří další členové bloku svým voličům dlouhodobě předkládají jasnou rovnici: výhra ve volbách, nebo podvod. Nic jiného mezi tím neakceptují, čímž pomíjí i poměrně zásadní fakt. Zmanipulovat volby v Česku prakticky nejde.

Vyžadovalo by to totiž zapojení tisíců lidí, kteří by stejně jako v případě konspiračních teorií například o chemtrails museli být zapojeni do celého procesu a nesměli by se o něm nikde zmínit. Jistě, od Volného příznivců či jeho samého můžeme po kiksu s DLH letadlem nad Brnem očekávat víru v podobné konspirace, následující řádky ale budou určeny těm rozumně smýšlejícím čtenářům.

Alfou a omegou sčítání hlasů jsou totiž volební komise, které se skládají právě ze členů z řad veřejnosti. "Na úrovni zpracování v okrskové volební komisi mají kandidující subjekty ze zákona možnost nominovat členy komise, a zajistit tak dohled nad prací komise při průběhu hlasování, zjišťování výsledků hlasování v okrsku a předání zjištěných výsledků na přebíracím místě ČSÚ k dalšímu zpracování," uvedl před časem pro EuroZprávy.cz Český statistický úřad.

Základním momentem zpracování a zároveň jedním z kontrolních mechanismů je skutečnost, že výsledky hlasování v okrsku jsou definitivně zjištěny podepsáním zápisu všemi členy okrskové volební komise a v průběhu zpracování je již žádný z volebních orgánů nepřezkoumává a nemění. O tom se může komise přesvědčit porovnáním zjištěných údajů s opisem dat, který komise dostane na přebíracím místě ČSÚ po jejich uložení do systému, nebo porovnáním údajů kdykoliv během voleb i po jejich skončení s prezentačním systémem na internetové adrese www.volby.cz.

Pokud by tedy měl někdo zájem na tom, aby s hlasy manipuloval, musel by k tomu přimět všechny členy komise. A ne jedné, ale hned několika. "Případný pachatel musel ovlivnit značné množství okrskových komisí, případně Státní volební komisi. Do komisí jmenují část členů i jednotlivé politické strany, čímž je zachován určitý automatický dohled, aby nebylo s výsledky manipulováno ve prospěch konkrétní strany," míní expert v oblasti politické korupce David Ondráčka.

Volebních místností jsou ale v České republice stovky a v každé sedí několik lidí. Manipulace v jedné místnosti by sice pozměnila výsledky, neměla by ale tak velký dopad. Byla by proto potřeba ovlivnit nejméně desítky, ideálně stovky volebních místností. A je nanejvýš jasné, že všichni členové komisí by nemlčeli.

Spiknutí za účelem potopení Volného bloku se tedy nekoná a ani konat nebude. Většinu lidí totiž očividně nezajímá a málokdo bude ochoten riskovat krk a dopouštět se podvodu proto, aby se do Sněmovny nedostala strana, která se tam zřejmě stejně nedostane.

Přiznat si, že jednotlivec či skupina nedokáže oslovit širší veřejnost, je ale těžké i pro politické matadory. Vidíme to v případě Jana Hamáčka, jehož ČSSD také balancuje na hranici vstupu do Sněmovny, což si lídr strany odmítá připustit.

Na rozdíl od Volného ale Hamáček ctí demokratický volební systém a má důvěru v jeho poctivost, nelze tedy předpokládat, že by se v případě prohry uchýlil ke stejné rétorice, jako Volnokandidáti a Volnovoliči. S podobnou jistotou pak lze tvrdit opak, a sice, že Volný se s prohrou nesmíří a po Trumpovsku bude z neúspěchu veřejně osočovat kde koho. V rámci bubliny svých přivrženců se tak stane samozvaným mučedníkem.