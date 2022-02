KOMENTÁŘ: Vypne Meta Evropanům Facebook a Instagram? Ne. Co by ale bylo, kdyby ano?

Byl to takový ten nevinný čas, kdy jste si šli prostě třeba zaběhat, když se vám chtělo. Tehdy, v tom pravěku, jste se u toho nemuseli nutně vyfotit a nasdílet to vašim přátelům, které to nezajímá jen proto, abyste světu dokázali, že se to skutečně stalo.

Byly to ty divné časy, ve kterých nikdo vlastně nepotřeboval vědět, co máte k večeři, že jste v solárku, nebo že máte nedejbože taky nějaký názor. Nebudete tomu věřit, ale tehdy influenceři ještě neexistovali. Nikdo nemachroval, že má o sto tisíc víc followerů. A tak. A dokonce tehdy ještě existovala média, která měla moc měnit věci, ovlivňovat reálný vývoj událostí. Ale to už je pravěk a promlčená záležitost, vím.

No nic. Zpátky k tématu.

Asi jste o tom už slyšeli. Společnost Meta, pod kterou spadají sociální sítě Facebook a Instagram, nebo komunikační platformy WhatsApp a Messenger, pohrozila Evropské unii, že tyhle svoje služby v Evropě prostě vypne. A to proto, že je ve sporu s evropskými zákonodárci o zpracovávání osobních dat uživatelů. Do sporu samotného nemá smysl příliš zabředávat, podstatné je, že podle EU je to, co provádí Meta s našimi daty, za hranou platné legislativy známé jako GDPR, což je nástroj, který má hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.

O to tu ale vlastně moc nejde. To, co teď sledujeme, je jen to, jak se tu čeří PR voda a bojují se takové ty každodenní bitvy na hladině pěny dnů. Reálně se fakt nemusíte bát, že byste přišli o svůj drahocenný účet na Facebooku a Instagramu. Evropa je pro Metu příliš drahocenným trhem na to, aby to tu všechno jen tak zařízla. Jen pro vaši informaci. Od roku 2010 prodal v Evropě Facebook reklamy za nějakých 7 miliard amerických dolarů.

No a tak to bude i dál. Facebook bude dál inkasovat miliony za reklamu, bez ohledu na to, kdo jí platí a proč, bude obchodovat s daty svých uživatelů, protože to jsou jeho uživatelé a upsali se mu při registraci do systému. Protože prostě už je taková doba a i kdybychom se rozkrájeli na tisíc kousků, nelze se vrátit do „zlatých“ časů před érou sociálních sítí…

Algoritmy Facebooku jsou nastavené na vydělávání peněz. O nic jiného tu nejde. Už ani my sami sobě nerozumíme tak, jako to umí tihle boti na druhé straně Atlantiku. Znají nás líp než lidé, se kterými žijeme v jedné domácnosti, líp než ti, které nazýváme skutečnými přáteli. Vědí o každém našem kliknutí na webu, o každém našem vyhledávání, o našich nejskrytějších touhách, stejně jako o našich děsech… Dávají nám přesně tu ideální a vyváženou dávku naštvanosti a odměny, abychom si večer co večer, stejně jako každé ráno zapli tuhle jejich aplikaci a rolovali donekonečna…. A v tom se točí prachy. Hromady prachů.

A prachy jsou i odpověď na úvodní otázku. Money talks. A nebude to nic jiného, co vyřeší tenhle vzpěněný problém na hladině bezvýznamných afér každodennosti. I dál tu budou technologičtí giganti, kteří za dostatečný obnos dokážou přesvědčit cílové publikum o čemkoli. I dál na ně lidi na jejich vlastních platformách budou lidi nadávat, že cenzurují jejich jediné správné názory. Peníze potečou, bude se klikat ostošest na doporučené články a lidi budou řešit zrovna to, co se jim čirou náhodou zrovna objeví ráno na timelajně…

Suma sumárum, žijeme ve zcela nové realitě spolu-určované platformami, nad kterými nemáme kontrolu. Které – ať se nám to líbí nebo ne – spoluurčují naši realitu i naší budoucnost. Je tak nějak na každém z nás, nakolik se její přitažlivosti poddáme. Tohle za nás fakt žádná EU nevyřeší.