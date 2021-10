KOMENTÁŘ: Vzkaz ČNB vládě: Děláte to blbě, bráníme vaše mu utrácení

Jen doslova pár dní před otevřením místností, ve kterých čeští voliči vhodí do uren lístky se jmény lidí, kteří pak budou sedět ve vládních křeslech další čtyři roky, se dějí věci! Bankovní rada České národní banky (ČNB) dle agenturního zpravodajství České tiskové kanceláře totiž: „překvapivě zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75procentního bodu na 1,5 procenta“. Voliči, kteří mají rádi jednoduchý jazyk a zřejmě podle toho budou i dál volit, by výše uvedené řádky měli pochopit jasně: Centrální banka, která má na starosti měnovou a cenovou stabilitu (tedy to, aby ani kurz koruny, ani cenová hladina v tuzemsku neskákaly jak koně na Velké pardubické steeplechase, to jen tak na okraj) vzkázala vládě, jasně: „Kluci a holky z ANO, ČSSD a komunistů, děláte to blbě. A to hodně blbě.“

Domácí zpravodajská agentura také uvedla, že překvapivý krok centrální banky přichází přesto, že ekonomové čekali zvýšení úrokové sazby jen o 0,5procentního bodu. Měli bychom také vědět, že jde o nejvýraznější růst sazeb od roku 1997. Což není jen tak. Důvodem navýšení je především rostoucí inflace, která v srpnu překonala čtyřprocentní hranici a byla výrazně nad očekáváním centrální banky. ČNB patří k institucím, které tzv. „cílují“ inflaci, tedy využívají všechny nástroje k tomu, aby cenovou hladinu udržela dle plánovaného cíle. Guvernér ČNB Jiří Rusnok to v České televizi vysvětlil tím, že centrální banka vyhodnotila další vývoj inflace, (rozuměj vzhledem k okolnostem domácím, ale i zahraničním) jako rizikový, a navíc se svou politikou nechce přiklánět k další fiskální podpoře ekonomiky nízkých úrokových sazeb, neboť její výkon se dostává k předcovidovým hodnotám.

Číst hodnocení makroekonomických rozhodnutí povolaných institucí není asi pro většinu čtenářů nic, co by chtěli často opakovat. Jenže tohle je před aktuálními volbami (ale nejen před těmito) dost důležité. A to pro výslednou volbu další politické reprezentace. Na jedné straně totiž hysterický premiér za ANO Andrej Babiš a jeho nohsledové v nejednom mediálním vystoupení jen kuňkají a vzdychají jak ubrečené báby s výtkou, že ČNB zvýšením sazeb poškodí ekonomiku, a na straně druhé doslova sjednocená fronta ekonomů tvrdící, že krok centrální banky je potřebnou nutností. To jsou ale blbé kecy, kde je teda pravda, možná by řekl nejeden čtenář.

„Chceme slyšet jasnou řeč, co to znamená, že se zvýšily rekordně sazby,“ zní hlas ulice. Tak tedy: Babišovci, kteří chtějí znovu ovládnout zemi v nadcházejících volbách, teď rozhodně nepotřebují žádné zvyšování úroků. Je totiž jasné, že jejich podporovatelé, když uslyší, že jejich guru a jeho parta mohou za zvýšení úrokových sazeb, a tudíž další zdražení všeho, co rádi kupují, budou se asi při volbách rozhodovat jinak, než bylo původně v anoplánu. Jenže fakta a statistiky mluví jasně. Je nutné zastavit rozhazování a bezhlavé utrácení peněz daňových poplatníků a konsolidovat státní finance. Vždyť třeba Evropské unie už o prázdninách letošního roku uvedla, že i když má česká vláda šestý nejnižší vládní dluh z členských zemí Evropské unie, jeho aktuální zvyšování je druhé největší ze všech členských států. (Aby bylo jasno, to je špatně, jen tak na okraj.) Síla, co? A hádej laskavý čtenáři na copak ty penízky asi tak půjdou?

Ekonomové se ale shodují v tom (a je teď jedno, koho oni budou nakonec volit, zda levici či pravici, že centrální banka rozhoduje v obavách před tím, aby se rychlé tempo růstu cen v tuzemsku nepřelilo do tlaků na růst mezd, a ještě vyšší cenovou hladinu. Ekonom Komerční banky Martin Gürtler mi doslova řekl: „Signály toho, že inflační očekávání firem v posledních měsících vzrostla a že zaměstnanci budou chtít kompenzovat vyšší inflaci vyššími mzdami, tu rozhodně jsou.“ A i když ČNB dle guvernéra Jiřího Rusnoka nevyloučila, že ani poslední zvyšování úrokových sazeb nemusí být poslední, neboť jak se jistě nejeden laskavý čtenář dovtípil, růst cen ani u nás ani ve světě hned tak své tempo nezastaví, možná přijde vhod dobrá zpráva: České banky nebudou na zvýšení sazeb ČNB okamžitě reagovat zdražením úvěrů. Nutno ale říct, že ani ti, kteří se těšili ze zvýšení sazeb na to, jak jim vzrostou částky na spořících účtech, by ještě nějaký vítězný taneček měli odložit. Ale zpátky na začátek. Přátelé, po přečtení textu nic nepalte a zvolte správně (a hlavně ne tak, aby to bylo levé 😊).