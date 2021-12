KOMENTÁŘ: Zažije Česko nejdražší Vánoce v historii? Pro mnohé přijde Ježíšek až v lednu

— Autor: Pavel Daniel / EuroZprávy.cz

Možná si říkáte, co se to děje. Média s chutí informují o tom, že lidé už na Vánoce nakupují od srpna, ale ten vánoční duch letos trochu vázne. Ani řada vánočních klipů, po kterých nejednomu divákovi ukápne jistě slza dojetím, nám totiž nakonec asi velkou radost nepřinese. Důvodem je totiž velké cenové pozdvižení, a to nejen to z posledních týdnů, které pořádně šponuje cenovky zboží. Jenže ono zdražení nepřichází nečekaně z čistého nebe. Už letos v létě totiž řada ekonomů upozorňovala na to, že Vánoce 2021 budou asi ty nejdražší v historii. A to ještě nebyla na obzoru aktuální energetická, ropná, ani jiná krize. Ale jak s oblibou říkají nejen zlí jazykové: „Nedivte se, milí spotřebitelé, že to tak je, protože všechno souvisí se vším.“