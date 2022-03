KOMENTÁŘ: Zeman spravedlnosti zhasl světlo, preferuje zlo. Balákovým omilostněním pošlapal Masarykovy a Havlovy hodnoty

Jeho jméno by se mělo do učebnic dějepisu dostat hlavně pro to, aby nadcházející generace poznala, až na jaké absolutní dno může klesnout prezident republiky. I budoucí studenti a žáci musí vědět, že Česká republika měla v podobě Miloše Zemana hlavu státu, který neváhala pošpinit a dehonestovat svůj úřad, aby uchránila své pochybné kamarády před zákonem. Bez problémů škrtla spravedlivý soudní verdikt a dala najevo, že její vyvolení jsou naprosto beztrestní, ať provedou cokoli. Výrok justice je z pohledu Hradu zcela bezcenný.

Omilostnění šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka, kterému odvolací krajský soud minulý čtvrtek pravomocně potvrdil tříletý trest vězení za ovlivnění dvousetmilionové zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava, je fackou do tváře Paní spravedlnosti, plivnutím do tváře orgánům činným v trestním řízení i výsměchem všem slušným občanům, kteří ctí pravidla a hrají fér. Zeman zneužil svoji pravomoc a dokázal, že v posledním roce prezidentování nadobro ztratil veškeré zábrany i soudnost. Hradní pán nemusí přestat šokovat, jako milovník ironie může Baláka, jehož ochránil i před peněžitým trestem ve výši 1,8 milionu korun a čtyřletým zákazem činnosti, letos 28. října vyznamenat udělením medaile za Zásluhy v oboru lesnictví. Nyní je už možné úplně vše. Zeman dal zelenou protekci a autoritářskému řízení, které se vyžívá v aroganci moci a pohrdáním spravedlnosti.

Třetí český prezident vrátil společenskou kulturu do středověku. Skutečně nejde o hystericky lacinou poznámku. Například rakousko-uherská ústava v 19. století zakazovala, aby císař uděloval milost státním úředníkům, kteří se dopustili pracovního deliktu. Místo, abychom v této tradici pokračovali, objeví se na Pražském hradě muž, který pohrdá právním systémem a ostudně chrání svoji partičku. Do ovlivňování veřejné zakázky měl totiž podle serveru Neovlivni.cz zasahovat i vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář, na něhož údajně také cílila policie. Balák však podle tvrzení serveru Mynáře takzvaně přikryl, a proto teď dostal milost. Mynář je totiž Balákovým nadřízeným, neboť Lesní správa Lány je příspěvkovou organizací prezidentské kanceláře. Je tedy otřesné, jaká morálka v sídle králů nyní vládne. Historické heslo na prezidentské standartě, které hlásí: Pravda vítězí, je pro smích, stejně jako Masarykův citát: Nebát se a nekrást či Havlovo přání, aby pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. Hodnoty a ideály obou velkých státníků nemilosrdně pošlapal.

Hlava státu shodila práci policistů i soudců

Miloš Zeman silně přešlápl, až se ztrapnil, když tvrdí, že pro Balákovo odsouzení nebyla rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje. Naznačil tak, že nevěří v nezávislost justice, když předseda senátu může obžalovaného odsoudit, aby se třeba pomstil jeho šéfovi, prezidentovi, proti němuž se třeba v civilním životě vymezuje. Hlava státu zapomněla, že jeden soudce nic nezmůže. Na Balákově případu totiž pracovali policisté, státní zástupci a také prvoinstanční i druhoinstanční soud. Je těžko představitelné, že by se představitelé orgánů činných v trestním řízení sešli a dohodli by se, že ředitele Lesní správy Lány odsoudí jen proto, že jsou v soukromí alergičtí na Miloše Zemana.

I ve špinavém světě ještě existují kriminalisté, kterým jde o prokázaní trestné činnosti bez ohledu na skutečnost, koho vyšetřují. A u Baláka paradoxně museli všichni odvést více než stoprocentní práci, neboť si byli vědomi, že důkazy, odposlechy musejí být neprůstřelné. Každý si byl vědom, že jde o citlivou kauzu, která sahá až do nejvyšších pater Hradu, a kdyby fakta neseděla, mnozí by kvůli odbornému selhání museli odejít. Ztratili by kredit.

Hlava státu však jejich práci dokonale shodila a hlavně znevážila. Hodiny mravenčí práce jsou vniveč. Scestné se jeví i další Zemanovo zdůvodnění, že Balák doposud žil řádným životem. Balákovu dosavadní beztrestnost už zohlednily oba senáty. Prezident po pouhých dvou dnech sáhl po milosti, kterou by v tomto případě obyčejnému člověku jistě neudělil. Co by vlastně čekalo smrtelníka, který by byl nepodmíněně pravomocně odsouzen?

Každý den by vyhlížel pošťačku, zda mu nenese doporučený dopis, který mu sdělí den nástupu trestu a místo káznice, kam se musí dostavit. I když se ještě může hájit dalšími opravnými prostředky, rozsudek je pro tuto chvíli platný a neodvratitelný. Jestliže má advokát odsouzeného právní, anebo skutkové pochybnosti, pak je možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu, případně se obrátit na Ústavní soud. Ale ani tyto možnosti jeho klienta už neochrání od nástupu za mříže, kde by odsouzený čekal, jak případné navržené opravné prostředky dopadnou.

Prezident původně považoval milost za feudální přežitek

Na Balákově případu je jasně patrné, jak Zeman vůči milosti mění názory. Ještě před svým zvolením prezidentem v roce 2012 prohlašoval, že milosti a amnestie považuje za feudální přežitek a sám by je uděloval jen v mimořádných humanitárních případech, kdy je odsouzený těžce nemocný a zbývají mu poslední dny života, který by měl strávit s blízkými. Přesně před dvaceti lety třeba pro deník Právo prohlašoval, že „prezident by neměl přehnaně udělovat milosti a amnestie.“ Při svém prvním nástupu do prezidentského úřadu 8. března 2013 sdělil, že bude usilovat o to, aby prezident přišel o pravomoci ohledně udělování amnestie a milosti. Pan prezident s oblibou říká, že jen idiot nemění názory. Za některými postoji by si ale člověk měl stát, ať se děje cokoli. Za rčením, že jen idiot nemění názory se skrývá dávka bezcharakternosti a arogance. Jako omluvná berlička tento bonmot prostě neobstojí.

Jestli si někdo 24. února po prezidentově poledním projevu k vypuknutí války na Ukrajině myslel, že šel Zeman do sebe, když odsoudil ruskou agresi, krutě se spletl. Kdyby svůj obrat myslel vážně, musel by se okamžitě zbavit svého ekonomického poradce Martina Nejedlého, který měl ještě nedávno na krytu svého mobilu vyobrazeného ruského vraha a zločince Vladimira Putina. Jen snílek uvěří, že by na Hradě nastala nějaké proměna, když předtím Zeman a jeho tým adoroval nelidské ruské a čínské diktátorské režimy. Nejvyšší ústavní činitel se jen přizpůsobil prostředí, protože sám vnitřně uznal, že by už bylo hluboce za čarou, kdyby schvaloval vraždění nevinných civilistů včetně dětí. Před osmi lety, kdy Ruská federace anektovala Krym, jen využil slabého vzdoru Západu, a proto mohl označit ruskou anexi za „fait accompli“, tedy hotovou záležitost.

Prezidentský úřad proměnil v jakýsi trapný kabaret typu Ein Kessel Buntes. Jinak si nelze vysvětlit jeho sarkasmus, že 7. března při udělovaní vyznamenáních za odložené říjnové ceremoniály kvůli covidu byl na Hradě přítomen už zmiňovaný Nejedlý. Předávání řádů na počest narození zakladatele státu Tomáše G. Masaryka bylo totiž věnované napadené Ukrajině a hosté byli zdvořile požádáni o finanční příspěvek na zmírnění útrap od Ruské federace, s níž má Nejedlý tak úzké vztahy. Vrcholem byl jeho potlesk, když Zeman oznámil, že ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému udělí letos 28. října za projevení odvahy nejvyšší státní vyznamenání, a to Řád bílého lva. Ano, tomu Zelenskému, jehož chce ruská administrativa v čele s Putinem, jehož měl Nejedlý vyobrazeného na zadní straně mobilu, zavraždit. Logiku na Pražském hradě opravdu nehledejte. Kromě protekce tam teď vládne i krutá ironie.

Šéf Hradu by neměl rozhodovat sám

Odpůrci a kritici Miloše Zemana nyní stříhají jako vojáci základní služby pověstný metr, neboť se už nemohou dočkat, až i na Hradě zavládne civil. Do prezidentova odchodu zbývá necelý rok. Do té doby můžeme být kromě pečlivého úklidu jako byly náhle skartace dokumentů k Vrběticím svědky dalších šokujících verdiktů. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře, jehož média mylně a nesmyslně nazývají kancléřem, a tak si myslí, že může vše, zvláště, když ani po deseti letech stále nemá bezpečnostní prověrku, se může i on dočkat milosti. Policie jej totiž viní z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Trestní stíhání se týká šestimilionové dotace na dostavbu penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Když Mynář vidí, jak je justice díky Zemanovi krátká na Baláka, jistě bude dělat vše pro to, aby pravomocný rozsudek padl ještě do začátku března příštího roku, kdy jeho šéf bude v úřadu. Zemanovo okolí rovněž jistě přemýšlí, jak Miloše Baláka vysekat z dalšího maléru. U kladenského okresního soudu čelí také obžalobě v souvislosti s těžbou kamene v Lánské oboře. Kluci určitě něco vymyslí, aby za rok na jaře odcházeli s čistým štítem a nemuseli trnout, že by na ně třeba spravedlnost přece jen dosáhla.

Je nutné si uvědomit, že milost je výsadní pravomocí prezidenta, k níž není třeba spolupodpis premiéra, jako například u amnestie či zastavení trestního stíhání. Do budoucnosti je ale zapotřebí se zamyslet, zda tato kompetence má hlavě státu zůstat i nadále. Současní kandidáti na Hrad se jistě dušují, že milost by nikomu ze svého okolí nedali, ale nabytá moc je nevyzpytatelná. Už po sněmovních volbách začali mít někteří zvolení politici z demokratických aliancí panské manýry a nikdo si nemůže být jistý, že svodům z Hradčan nově zvolený prezident či prezidentka odolá. Bylo by tedy vhodné zvážit podřízení práva na udělování milostí prezidentem kontrasignaci, tedy spolupodpisu předsedy vlády. Žádný prezident by neměl o tak závažné věci jako je milost rozhodovat sám. Taková pravomoc svádí k autoritářskému počínání.



Každopádně Zeman znectil prezidentský úřad, ukázal, že preferuje zlo před pravdou. Za pohrdání národem, právním systémem i demokracií si zaslouží trest, a to alespoň ohledně zkrácení rozpočtu Hradu, jak navrhují někteří ministři. Hlava státu se zachovala naprosto bezprecedentně. Když měl jít jeho blízký spolupracovník do vězení, tak prostě prezident spravedlnosti zhasl světlo a uvrhl ji do věčné tmy. Veškeré morální hodnoty utopil nejvyšší ústavní činitel v žumpě splašků, v níž nyní prezidentský úřad tone. Miloš Zeman v nedávném projevu k vypuknutí války na Ukrajině řekl, že šílence je potřeba izolovat. Má naprostou pravdu a nejenom ty ruské.