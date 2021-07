Novela exekučního řádu pomáhá všem, co dluží státu. Věřitelé by měli zohlednit situaci lidí postižených tornádem

— Autor: EuroZprávy.cz

Komentář Marka Výborného - Na počátku července se podařilo dovést po více než dvou letech do finále velkou novelu exekučního řádu. Poslanecká sněmovna schválila znění upravené Senátem a tím potvrdila největší změny v exekucích u nás za posledních dvacet let. Velkým přínosem do budoucnosti bude otočení postupu při splácení dluhu. Zároveň jsme exekutory vyzvali, aby citlivě řešili dlužníky, které na jižní Moravě zasáhlo tornádo. Už dnes zákon umožňuje třeba přerušení exekučního řízení. Zásadní úpravou je prosazení „lidoveckého léta“, které je nabídkou řešení všem, kteří jsou dnes v exekuci s dluhem vůči státu či státním organizacím.